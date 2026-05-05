Pronostics NBA | Misez sur Cade Cunningham face aux Cavaliers

À domicile, Detroit va sans doute essayer d’envoyer un message dans ce Game 1. Et Cade Cunningham a l’avantage de taille et de puissance face au backcourt adverse…

– Cade Cunningham cumule une performance (points, rebonds, passes) supérieure à 44.5. Cote : 1.92

– Cade Cunningham et Donovan Mitchell inscrivant chacun 25 points ou plus. Cote : 2.20

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