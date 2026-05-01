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Pronostics NBA | Misez sur Paolo Banchero face aux Pistons

Publié le 1/05/2026 à 18:56 Twitter Facebook

Paris sportifs – Pariez sur la NBA avec Basket USA et Betclic. Ce vendredi, le Magic a l’occasion idéale pour se hisser en demi-finale de conférence.

Paolo BancheroEt si Cade Cunningham et les Pistons vendront certainement chèrement leur peau, Paolo Banchero va certainement tout donner pour hisser Orlando au prochain tour des playoffs.

– Paolo Banchero à plus de 29.5 (Points + passes). Cote : 1.69

– Paolo Banchero cumule une performance (points, rebonds, passes) supérieure à 39.5. Cote : 2.15

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