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Pronostics NBA | Misez sur Deni Avdija face aux Spurs

Publié le 24/04/2026 à 20:30 Twitter Facebook

Paris sportifs – Pariez sur la NBA avec Basket USA et Betclic. Ce vendredi, les Blazers vont tenter de profiter du possible forfait de Victor Wembanyama pour prendre l’avantage dans la série.

Victor Wembanyama possiblement forfait pour ce Game 3 à Portland, les Blazers auront un gros coup à jouer si le Français est absent. Ce sera une occasion en or pour Deni Avdija et ses coéquipiers de frapper fort et de mener 2-1.

– Deni Avdija marque 30 points et son équipe gagne. Cote : 7.25

– Deni Avdija, meilleur marqueur de la rencontre. Cote : 2.30

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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