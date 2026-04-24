Pronostics NBA | Misez sur Deni Avdija face aux Spurs

Victor Wembanyama possiblement forfait pour ce Game 3 à Portland, les Blazers auront un gros coup à jouer si le Français est absent. Ce sera une occasion en or pour Deni Avdija et ses coéquipiers de frapper fort et de mener 2-1.

– Deni Avdija marque 30 points et son équipe gagne. Cote : 7.25

– Deni Avdija, meilleur marqueur de la rencontre. Cote : 2.30

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