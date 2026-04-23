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Pronostics NBA | Misez sur Anthony Edwards face aux Nuggets

Publié le 23/04/2026 à 20:10 Twitter Facebook

Paris sportifs – Pariez sur la NBA avec Basket USA et Betclic. Ce jeudi, les Wolves vont tenter de prendre les commandes face aux Nuggets.

Après avoir pris le Game 2 à Denver, les Wolves peuvent-ils confirmer à domicile et mener ainsi 2-1 ? Ce sera l’objectif de Minnesota et Anthony Edwards, maladroit jusqu’à maintenant, a annoncé qu’il allait faire mieux.

– Performance (pts+reb+pas) d’Anthony Edwards de 34.5 ou plus. Cote : 1.30

– Anthony Edwards, 30 points et son équipe gagne. Cote : 3.55

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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