Pronostics NBA | Misez sur Anthony Edwards face aux Nuggets

Après avoir pris le Game 2 à Denver, les Wolves peuvent-ils confirmer à domicile et mener ainsi 2-1 ? Ce sera l’objectif de Minnesota et Anthony Edwards, maladroit jusqu’à maintenant, a annoncé qu’il allait faire mieux.

– Performance (pts+reb+pas) d’Anthony Edwards de 34.5 ou plus. Cote : 1.30

– Anthony Edwards, 30 points et son équipe gagne. Cote : 3.55

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