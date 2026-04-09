Une petite frayeur sans conséquence pour Franz Wagner

Tandis que Jevon Carter et son frère Moritz Wagner se précipitaient pour le relever, une onde d’inquiétude parcourait le reste du banc. « Tout le monde retient son souffle », lance le commentateur local en voyant Franz Wagner regagner le vestiaire en titubant.

À l’entame de la seconde période face aux Wolves, l’ailier du Magic est allé contester une contre-attaque menée par Jaden McDaniels. Mais il est mal retombé sur son genou gauche. Une frayeur pour le joueur de 24 ans, resté à l’infirmerie pendant de longues semaines en raison d’une blessure à la cheville, sur la même jambe.

« Je me suis un peu fait une hyperextension de la jambe. Donc, ce n’est pas la meilleure sensation au monde. Mais assez rapidement, tout est redevenu normal et on a tout vérifié », décrit l’Allemand après la victoire.

Après vérification donc, il a pu revenir en jeu. À moins de trois minutes de la fin du troisième quart-temps, son retour sur le parquet a été accueilli par une belle ovation de la part du Kia Center.

De la prudence pour son retour

« C’était inquiétant, évidemment, surtout après ce qu’il vient de traverser. Sa capacité à sortir pour se faire examiner avant de revenir en jeu a été capitale. C’était un vrai soulagement à bien des égards. C’est pour ça qu’on reste toujours prudents avec les joueurs qui reviennent, pour ne pas brûler les étapes. Le voir revenir dans le match a été une bouffée d’oxygène et un immense ouf de soulagement », formule Jamahl Mosley.

En 22 minutes de jeu, son ailier a ainsi pu apporter 17 points (7/13 aux tirs). Après quatre matchs depuis sa longue absence, il tourne à 14,5 points de moyenne en environ 20 minutes de jeu. Une réintégration prudente donc, alors que le Magic, qui reste sur quatre victoires de suite, espère encore piquer la 6e place qualificative aux Raptors.

« C’est dur. Les blessures peuvent être compliquées à vivre sur le plan psychologique. Dans un environnement compétitif, tu veux faire tes preuves tous les soirs. Parfois tu n’as pas cette chance. Il s’agit de laisser les choses se faire naturellement, de ne pas trop forcer, trop tôt », termine prudemment l’Allemand, dont le parcours du Magic en play-in et/ou potentiellement en playoffs, dépendra beaucoup de son état de santé.

Franz Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 79 30:45 46.8 35.4 86.3 1.1 3.4 4.5 2.9 2.1 0.9 1.5 0.4 15.2 2022-23 ORL 80 32:37 48.5 36.1 84.2 0.9 3.2 4.1 3.5 2.3 1.0 2.1 0.2 18.6 2023-24 ORL 72 32:28 48.2 28.1 85.0 1.0 4.3 5.3 3.7 2.3 1.1 1.9 0.4 19.7 2024-25 ORL 60 33:43 46.3 29.5 87.1 0.9 4.8 5.7 4.7 2.5 1.3 2.3 0.4 24.2 2025-26 ORL 32 30:19 48.1 33.9 82.7 1.3 4.1 5.3 3.4 2.1 1.0 1.7 0.3 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.