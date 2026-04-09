Sans « Wemby » ni Stephon Castle, les Spurs gardent le cap

12 victoires – 5 défaites : tel est le bilan des Spurs cette saison lorsqu’ils évoluent sans Victor Wembanyama. Avec un dernier succès en date la nuit passée face aux Blazers, dans une rencontre également manquée par Stephon Castle. Sans deux de leurs trois meilleurs scoreurs, les Texans ont pu s’appuyer sur d’autres ressources.

« Tout le monde a apporté une très bonne contribution. On a évidemment eu besoin de plus de minutes de la part de certains gars par rapport à leur moyenne habituelle. J’ai trouvé qu’on avait bien réagi tout au long du match face à une équipe très compétitive qui nous a vraiment poussés dans nos retranchements […]. Dans l’ensemble, on a fait du bon boulot collectivement », se félicite Mitch Johnson.

Au rayon des joueurs qui étaient plus attendus sur ce match, il y avait De’Aaron Fox bien sûr. Le meneur a assuré avec ses 25 points (10/20 aux tirs), 7 passes et 5 rebonds. Le genre de performance qui impressionne son coach, dans sa capacité à trouver « cet équilibre tout au long de l’année » entre se mettre en retrait derrière « Wemby » et prendre les choses en main lorsque nécessaire.

Le caméléon De’Aaron Fox

« Pour quelqu’un qui a eu une telle production en carrière, être capable de soutenir celui dont c’est le soir, tout en ayant l’instinct de reprendre les choses en main à n’importe quel moment, c’est probablement quelque chose dont on ne parle pas assez ou à quoi on n’accorde pas assez de valeur. Cet aspect a beaucoup d’impact pour une jeune équipe qui n’a pas encore beaucoup de continuité », juge le coach.

De son côté, l’ancien leader des Kings dit chercher à s’adapter à un groupe « extrêmement talentueux ». « C’est facile de jouer avec eux. Évidemment, quand ils (« Wemby », Castle…) ne sont pas sur le terrain, nous devons, collectivement, être plus agressifs, monter d’un cran, prendre plus de tirs et être meilleurs en défense. Parce que ce sont aussi deux des meilleurs défenseurs de la ligue. Donc on se serre les coudes collectivement quand il nous manque n’importe quel joueur », note le gaucher.

Celui-ci n’a ainsi pas été le seul contributeur à cette dernière victoire. Trois autres titulaires (Luke Kornet, Dylan Harper et Devin Vassell) ont marqué au moins 10 points, tandis que Keldon Johnson et Carter Bryant ont apporté 37 unités en cumulé en sortie de banc.

Nouveau record pour Carter Bryant

« C’est ce qu’ils font depuis le début de l’année. Surtout quand des gars comme Dylan, HB (Harrison Barnes) ou Luke sortent du banc. C’est ce que notre banc nous apporte durant toute la saison. En particulier KJ, qui a été selon moi le meilleur remplaçant de la ligue cette année », juge De’Aaron Fox.

Avec ses 13 points de moyenne, Keldon Johnson compte parmi les solides candidatures pour le trophée de 6e homme de l’année. Son partenaire de banc, Carter Bryant, finira, lui, loin de la course au Rookie de l’année. Mais cette nuit, il a signé la meilleure marque de son année rookie (17 points).

« Il a joué juste, en restant fidèle à ce dont on avait discuté et à ce qu’on avait travaillé à l’entraînement. Le ballon est arrivé jusqu’à lui, et il a pris ses tirs en rythme, avec confiance », décrit Mitch Johnson.

« On veut qu’il soit en confiance. Si les équipes adverses placent leurs pivots sur lui, on veut qu’il soit capable de prendre ces tirs avec assurance, car ça les oblige à sortir, ce qui aide notre attaque. Mais ce n’était pas seulement offensivement : (les remplaçants) ont été super pour nous en défense. C’est d’ailleurs la raison principale de notre victoire. Ils sont entrés en jeu et nous ont apporté une étincelle », termine De’Aaron Fox.