De bonnes choses mais trop de fautes pour Joan Beringer

Pour leur déplacement à Orlando, les Wolves avaient laissé une grosse partie de leur cinq majeur sur le banc.

Pas d’Anthony Edwards, ni de Julius Randle ou de Rudy Gobert sur le parquet. Dès lors, cela a laissé des minutes pour les remplaçants habituels. Notamment pour Terrence Shannon Jr, auteur de 33 points, dans cette défaite. Mais également pour Joan Beringer, l’intérieur tricolore qui dispute sa première campagne dans la Grande Ligue.

Le jeune pivot a eu le droit à 22 minutes, un de ces temps de jeu les plus importants dans sa première saison. Très souvent en face de lui, un autre remplaçant, Goga Bitadze, qui fut excellent avec 14 points et 15 rebonds.

« Il a fait ce qu’il faut pour gagner. Il nous a apporté une étincelle et a changé la rencontre avec son énergie », se réjouit d’ailleurs son coach, Jamahl Mosley.

« Il joue dur et veut être partout. Mais il faut être intelligent et calme »

Joan Beringer a souffert face aux muscles du Géorgien, qui a su faire sa place sous le cercle. Tout en étant comme toujours énergique. Il a d’ailleurs connu une bonne séquence en troisième quart-temps avec deux paniers en une minute. Pour finir ainsi avec 9 points et 8 rebonds, une de ses meilleures sorties de la saison.

Le seul bémol, et là aussi c’est une (mauvaise) habitude, ce sont ses nombreuses fautes. Il paye son envie et son énergie, parfois sa naïveté aussi, en tentant des contres dans tous les sens. Il a ainsi pris cinq fautes en seulement onze minutes avant, heureusement pour lui, de vivre le dernier acte (dans son intégralité) sans prendre la dernière.

« Il doit apprendre à jouer sans faire de faute. La dernière fois qu’il a eu la chance d’avoir beaucoup de minutes, il était déjà gêné par les fautes », insiste Chris Finch alors que si on prend les quatre matches où le Français a le plus joué, il tourne à cinq fautes en 23 minutes de moyenne… « Il joue dur et veut être partout. Mais il faut être intelligent et calme. Il doit l’apprendre et va réussir à le faire. »

Joan Beringer Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 MIN 37 6:19 66.2 65.2 0.9 0.9 1.8 0.2 1.0 0.1 0.3 0.4 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.