Le MVP de la nuit | Chet Holmgren a coulé les Clippers

Le Thunder n’a laissé aucune chance aux Clippers, puisqu’après six minutes de jeu, OKC comptait déjà dix points d’avance et jamais les Californiens ne sont revenus dans la partie. Pour se mettre à l’abri, les champions en titre ont pu compter sur le très bon début de match de Chet Holmgren.

Dans un premier temps, le pivot trouve Luguentz Dort, seul à 3-points, qui peut ouvrir le score. L’intérieur se sert ensuite de son avantage de taille sur Kawhi Leonard pour s’élever à mi-distance. Dans la foulée, le deuxième choix de la Draft 2022 est servi à deux reprises par Shai Gilgeous-Alexander, une première fois pour finir au cercle avec la faute puis il profite de la prise à deux sur le MVP en titre pour se retrouver seul à 3-points.

« Nous avons parmi les meilleurs manieurs de ballon de la Ligue dans notre équipe et il faut bien comprendre qu’il n’y a qu’un seul joueur qui peut avoir la balle en main », souligne l’intérieur du Thunder. « Tout le monde doit faire son travail pour que le ballon circule et que notre attaque soit aussi efficace que possible. »

Alors que Chet Holmgren est sur le banc, les Clippers tentent de revenir au score. Les hommes de Tyronn Lue retrouvent de l’espoir en recollant à dix longueurs, mais Chet Holmgren remet les Voiliers sous l’eau. Encore une fois, c’est son duo avec Shai Gilgeous-Alexander qui met à mal la défense californienne. Comme lors du premier quart-temps, « SGA » sert à deux reprises son intérieur qui s’écarte du cercle pour décocher deux nouvelles flèches longue distance.

Un record personnel pour Chet Holmgren

À la mi-temps, Chet Holmgren compte 24 points à 8/10 au tir. L’intérieur s’offre un record personnel puisqu’il n’avait jamais mis autant de points sur une première période. Dans son sillage, le Thunder a compté jusqu’à 25 points d’avance

« Toute l’équipe était prête à attaquer la deuxième partie de ce back-to-back », félicite Mark Daigneault. « Chet a fait un démarrage fantastique, mais le premier passage de Lu Dort sur Kawhi Leonard a donné le ton et, en attaque, Shai a été bon pour mettre ses coéquipiers en jambes. »

Malgré un bon passage des Clippers dans le troisième quart-temps, Chet Holmgren n’a pas besoin de s’employer davantage pour permettre à OKC de largement s’imposer 128-110. En 31 minutes, le coéquipier d’Ajay Mitchell termine avec 30 points et 14 rebonds à 10/13 au tir.

« Nous avons simplement respecté le plan de jeu des deux côtés du terrain », analyse Chet Holmgren. «Nous avons bien effectué nos rotations en défense. En attaque, nous nous sommes tous fait confiance et les tirs sont rentrés. Généralement, c’est une bonne recette. »

Chet stuffed the stat sheet in OKC’s 7th straight win! 30 PTS

14 REB

5 AST

2 STL

4 BLK

3 3PM Thunder clinch the #1 seed in the West and the NBA’s best overall record pic.twitter.com/EGWfMh00Md — NBA (@NBA) April 9, 2026

Chet Holmgren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 29:26 53.0 37.0 79.3 1.6 6.3 7.9 2.4 2.4 0.6 1.6 2.3 16.5 2024-25 OKC 32 27:24 49.0 37.9 75.4 1.5 6.5 8.0 2.0 2.3 0.7 1.8 2.2 15.0 2025-26 OKC 68 28:55 55.4 35.6 79.6 1.9 7.0 8.8 1.6 2.3 0.6 1.5 1.9 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.