Au moins, les Grizzlies finiront la saison avec un beau record NBA

La saison des Grizzlies n’est pas si pourrie que ça puisqu’ils ont égalé cette nuit un record NBA ! Et ce n’est pas un record négatif, comme une série de défaites ou le plus gros écart encaissé. Cette nuit, dans le revers face aux Cavaliers, Adama Bal et ses coéquipiers ont planté 29 paniers à 3-points. Ils battent un record de franchise, et égalent ainsi un record co-détenu par les Bucks (en 2020) et les Celtics (en 2024).

« Nous pouvons être assez fiers de notre manière de jouer avec ce groupe sur le terrain », a réagi Tuomas Iisalo. « Les joueurs ont voulu tout donner jusqu’au bout, et nous étions tous dans cet état d’esprit. Malheureusement, nous n’avons pas battu le record, mais nous l’avons égalé. Quoi qu’il en soit, je suis très fier de notre groupe. »

En fait, les Grizzlies s’emparent tout de même d’un record : du plus grand nombre de 3-points dans une défaite…

Pour affronter Cleveland, les Grizzlies n’avaient pourtant que neuf joueurs en tenue, et tous ont participé à ce feu d’artifice avec six paniers primés chacun pour Adama Bal et Dariq Whitehead, cinq pour Lucas Williamson ou encore un joli 4 sur 5 pour Olivier-Maxence Prosper.

Alors qu’ils tournaient à 14 paniers à 3-points en moyenne par rencontre, les Grizzlies avaient déjà planté 10 paniers primés en premier quart-temps, et ils terminent la partie avec un joli 29 sur 59 de loin, soit 49% aux tirs.

« C’était une performance aux tirs incroyable des Grizzlies. Il faut leur tirer notre chapeau. Ils ont vraiment pris feu », les a félicité Kenny Atkinson, dont la formation a su contenir ce gros coup de chaud.