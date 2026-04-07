Vainqueur des Pistons, le Magic rêve encore du Top 6

Dans la course au Top 6 de l’Est, le Magic n’a que peu de marge d’erreur et devait s’imposer face aux Pistons. Pour ouvrir le score, Jalen Suggs trouve Tristan Da Silva. L’ailier est imité par Paolo Banchero (31 points, 10/16 au tir, 10/10 aux lancers francs) qui inscrit six points dont un 2+1 (10-4). Du côté de Detroit, l’attaque met quelques minutes à se mettre en route et Orlando en profite pour creuser l’écart (23-12).

Pour revenir, les Pistons comptent sur leurs tirs à 3-points, mais ils sont toujours menés après douze minutes (30-28). Les visiteurs arrivent à reprendre brièvement l’avantage par l’intermédiaire de Jalen Duren (18 points, 9 rebonds), mais Desmond Bane (25 points, 9/17 au tir, 4/7 de loin) répond aussitôt avec deux flèches primées (36-31).

Les défenses s’illustrent ensuite puisque, au milieu du deuxième acte, a lieu une séquence où plusieurs possessions sont vacantes des deux côtés. Finalement, Jalen Suggs intercepte un ballon des mains de Kevin Huerter pour mettre fin à la disette (50-41). Avant de rejoindre les vestiaires, Paolo Banchero convertit un «and-1» et le Magic a toujours le contrôle de la partie (69-55).

Detroit espère en vain

Après la pause, Ausar Thompson s’illustre en allant écraser un «poster» sur la tête de Wendell Carter Jr. Cependant, cette action ne donne pas un second souffle aux joueurs de JB Bickerstaff. Au contraire, c’est le Magic qui creuse l’écart d’abord avec un tir primé de Wendell Carter Jr. avant que Paolo Banchero n’aille conclure une contre-attaque (84-63).

Menés de 22 points après trois quart-temps, les Pistons ne rendent pas les armes. Une panier lointain de Javonte Green (17 points, 6 rebonds) permet à Detroit de repasser sous les vingt points. Dans la foulée, il enchaîne, avec Daniss Jenkins, pour ramener les siens à douze longueurs (98-86). Le Magic prend l’eau et Detroit recolle petit à petit pour revenir à deux possessions après un panier primé du meneur (109-105).

Paolo Banchero calme l’hémorragie avec deux lancers francs et lance un 10-0 pour son équipe que Tristan Da Silva conclut avec une flèche à longue distance. Ce dernier «run» enterre les visiteurs et le Magic s’impose 123 à 107. Une victoire importante pour Orlando qui ne compte qu’une défaite de plus que les Raptors, classés sixième à l’Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Un Paolo Banchero débordant d’efficacité. Dès le début de la rencontre, Paolo Banchero s’est chargé de mettre Detroit sous l’eau. L’intérieur lance sa partie avec huit points en quatre minutes alors que les Pistons n’en avaient inscrit que quatre. Lorsqu’il revient sur le terrain dans le deuxième acte, il ne lève pas le pied et provoque de nombreux lancers francs pour creuser l’écart. C’est justement sur la ligne que Paolo Banchero termine sa première mi-temps puisqu’il convertit un 2+1 survenu après une faute de Paul Reed. Le compteur du numéro 5 affiche alors vingt unités. Plus discret en seconde période, Paolo Banchero termine tout de même avec 31 points à 10/16 au tir et un parfait 10/10 aux lancers francs.

Vivement le retour de Cade Cunningham. Les Pistons se sont déplacés avec de nombreux absents, dont Cade Cunningham, forfait depuis trois semaines. Si Daniss Jenkins a su remplacer le meneur All-Star, son absence s’est faite sentir sur ce match. L’attaque de Detroit a bien été contenue par la défense du Magic et les joueurs de JB Bickerstaff ont perdu 19 ballons, dont cinq pour Daniss Jenkins. Le sursaut d’orgueil dans le quatrième quart-temps n’aura pas été suffisant pour éviter la défaite. Toutefois, bonne nouvelle pour Detroit, Cade Cunningham serait sur le chemin du retour. Avant cette rencontre, il avait été listé comme «incertain» et pourrait revenir avant le début des playoffs.

Le Magic y croit encore. Avec cette victoire, Orlando (9e) possède désormais le même bilan que les Sixers (7e) et les Hornets (8e) avec 43 victoires pour 36 défaites. Ce trio n’a qu’une défaite de plus que les Raptors (43-35), actuellement 6e. Il reste trois matchs à jouer à Orlando dont une réception des Wolves avant de conclure cette saison régulière avec deux déplacements, d’abord à Chicago puis à Boston.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.