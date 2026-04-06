Peu importe le flacon, le Magic retient l’ivresse de la victoire

En troisième quart-temps face à des Pelicans qui n’ont plus rien à jouer, et alors que chaque victoire compte double à une semaine de la fin de la saison régulière, le Magic a compté quinze points de retard. Encore en début de dernier quart-temps, les Floridiens étaient derrière.

Finalement, malgré des lancers-francs laissés en route, Paolo Banchero et ses coéquipiers vont finir par s’imposer. Mais en tirant la langue. « On en a eu bien besoin », constate Jamahl Mosley en parlant de l’esprit de résilience de ses joueurs.

Comme la forme laisse clairement à désirer, le coach a voulu mettre l’accent sur le fond, soit l’état d’esprit de ses troupes qui ont su décrocher la victoire malgré tout.

« On a parlé d’une manière ou d’une autre de gagner et c’est ce que les joueurs ont fait », poursuit-il. « Il restait huit minutes à jouer et les gars ont dit qu’il fallait oublier ce qu’il s’était passé auparavant, les shoots marqués et manqués, pour se demander s’ils pouvaient défendre correctement. Les gars ont évoqué cela et ce fut énorme pour le groupe. »

Rester dans la course avant tout

Dans le détail, le Magic a remporté les huit dernières minutes de la rencontre sur le score de 24-12, pour éviter une défaite humiliante. Le 7/33 à 3-pts étant particulièrement vilain. « On doit pouvoir gagner de différentes manières. Que ce soit en marquant ou non des tirs, on peut contrôler nos efforts, comme le rebond offensif. On était résilient », commente Desmond Bane devant les 16 rebonds offensifs des siens.

L’important, c’est donc essentiellement la victoire, qui permet de rester dans la course pour une place directe en playoffs. Le Magic est actuellement 9e, donc en « play-in », mais n’a qu’une victoire de retard sur les Sixers (6e).

« On va dans la bonne direction je trouve », estime Bane. « On a eu des matches qui ont testé notre caractère, notre volonté, et d’autres où on n’a pas su faire preuve de ces qualités. Avoir de nouveau Franz Wagner, c’est énorme, c’est clair. J’espère que Jonathan Isaac et Anthony Black vont bientôt revenir. Ils vont retrouver le rythme et on verra ce qu’on peut faire. »