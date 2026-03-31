Matchs
NBA
Matchs
NBA

Pronostics NBA | Misez sur Cooper Flagg face aux Bucks

Publié le 31/03/2026 à 19:10 Twitter Facebook

Paris sportifs – Pariez sur la NBA avec Basket USA et Betclic. Ce mardi, les Mavericks rendent visite aux Bucks.

Cooper FlaggEntre deux équipes qui ne sont plus dans la course aux playoffs, la rencontre pourrait surtout permettre à Cooper Flagg de marquer des points… dans la course pour le Rookie de l’année.

– Cooper Flagg inscrit plus de 21.5 points. Cote : 1.81

– Cooper Flagg réussit une performance (Points + passes + rebonds) de 34.5 ou plus . Cote : 2.15

JUSQU’À 100 EUROS DE PARIS GRATUITS À LA PREMIÈRE INSCRIPTION

Betclic vous rembourse en Paris Gratuits* votre 1er pari jusqu’à 100 euros s’il est perdant !

*En jouant en Pari Gratuit, seul le gain NET est crédité sur votre compte (cliquez pour + d’infos).

BETCLIC TV, C’EST QUOI ?

Betclic TV permet de parier toutes les nuits en direct en regardant les matchs en Streaming ! Un compte Betclic suffit pour en profiter, et c’est valable pour la NBA, mais aussi La Liga, la Serie A ou encore la NHL.

Sur smartphone et tablette, l’image est plein écran, et c’est gratuit.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Money Time
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Milwaukee Bucks en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes