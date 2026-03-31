Pronostics NBA | Misez sur Cooper Flagg face aux Bucks

Entre deux équipes qui ne sont plus dans la course aux playoffs, la rencontre pourrait surtout permettre à Cooper Flagg de marquer des points… dans la course pour le Rookie de l’année.

– Cooper Flagg inscrit plus de 21.5 points. Cote : 1.81

– Cooper Flagg réussit une performance (Points + passes + rebonds) de 34.5 ou plus . Cote : 2.15

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