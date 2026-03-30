Pronostics NBA | Misez sur Austin Reaves face aux Wizards

Et sans Luka Doncic, suspendu après avoir pris trop de fautes techniques, ce sont LeBron James et surtout qui vont être mis à contribution pour dominer Washington à Los Angeles.

– Austin Reaves à plus de 36.5 (Points + passes) . Cote : 1.69

– Austin Reaves réussit une performance (Points + passes + rebonds) de 44.5 ou plus . Cote : 2.25

JUSQU’À 100 EUROS DE PARIS GRATUITS À LA PREMIÈRE INSCRIPTION

Betclic vous rembourse en Paris Gratuits* votre 1er pari jusqu’à 100 euros s’il est perdant !

*En jouant en Pari Gratuit, seul le gain NET est crédité sur votre compte (cliquez pour + d’infos).

BETCLIC TV, C’EST QUOI ?

Betclic TV permet de parier toutes les nuits en direct en regardant les matchs en Streaming ! Un compte Betclic suffit pour en profiter, et c’est valable pour la NBA, mais aussi La Liga, la Serie A ou encore la NHL.

Sur smartphone et tablette, l’image est plein écran, et c’est gratuit.