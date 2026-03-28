Pour San Antonio, une victoire est impérative si l’équipe veut rester dans la course à la première place… et si Victor Wembanyama veut rester dans la course pour le trophée de MVP ?

– Victor Wembanyama à plus de 39.5 points (Points + passes + rebonds). Cote : 1.85

– Victor Wembanyama prend plus de 12.5 rebonds. Cote : 2.15

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