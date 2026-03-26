Pronostics NBA | Misez sur Paolo Banchero face aux Kings

Et après six défaites consécutives, les joueurs d’Orlando doivent absolument se ressaisir s’ils veulent toujours finir dans le Top 6 de l’Est. Et Sacramento semble être la victime idéale…

– Paolo Banchero à plus de 35.5 points (Points + rebonds). Cote : 1.83

– Paolo Banchero réalise une performance (Points + passes + rebonds) de 44.5 ou plus. Cote : 2.80

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