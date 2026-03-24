Programme du soir | Les Knicks et les Cavaliers luttent à distance

New York accueille New Orleans (00h30) pour tenter de décrocher une septième victoire consécutive tandis que Cleveland reçoit une drôle d’équipe d’Orlando (01h00, beIN Sports 1).
En amont, Charlotte veut continuer sa remontée face à Sacrament (00h00) alors que la nuit se termine à Phoenix, où les Suns reçoivent les Nuggets (04h00, beIN Sports 1).
Programme complet
00h00 | Charlotte – Sacramento
00h30 | New York – New Orleans
01h00 | Cleveland – Orlando (beIN Sports 1)
04h00 | Phoenix – Denver (beIN Sports 1)