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Programme du soir | Les Knicks et les Cavaliers luttent à distance

Publié le 24/03/2026 à 20:48 Twitter Facebook

Les Knicks et les Cavaliers sont engagés dans le sprint final, avec possiblement la deuxième place de la conférence Est au bout…

New York accueille New Orleans (00h30) pour tenter de décrocher une septième victoire consécutive tandis que Cleveland reçoit une drôle d’équipe d’Orlando (01h00, beIN Sports 1).

En amont, Charlotte veut continuer sa remontée face à Sacrament (00h00) alors que la nuit se termine à Phoenix, où les Suns reçoivent les Nuggets (04h00, beIN Sports 1).

Programme complet

00h00 | Charlotte – Sacramento
00h30 | New York – New Orleans
01h00 | Cleveland – Orlando (beIN Sports 1)
04h00 | Phoenix – Denver (beIN Sports 1)

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