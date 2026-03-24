Pour Charlotte, c’est l’occasion de remporter une quatrième victoire de suite et tenter de se rapprocher du Top 6 de la conférence Est. Avec un grand LaMelo Ball aux manettes ?

– LaMelo Ball à plus de 27.5 points (Points + passes). Cote : 1.79

– LaMelo Ball réussit plus de 7.5 passes décisives. Cote : 2.20

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