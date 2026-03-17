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Pronostics NBA | Misez sur Karl-Anthony Towns face aux Pacers

Publié le 17/03/2026 à 18:36 Twitter Facebook

Paris sportifs – Pariez sur la NBA avec Basket USA et Betclic. Ce mardi, les Knicks vont tenter d’enchaîner face aux Pacers.

Karl-Anthony TownsEt avec un Jalen Brunson incertain, Karl-Anthony Towns devra peut-être sortir une belle feuille de stats face à une équipe des Pacers en roue libre dans cette fin de saison…

– Karl-Anthony Towns à plus de 34.5 (Points + rebonds). Cote : 1.86

– Karl-Anthony Towns réalise une performance (Points + rebonds + passes) de 39.5 ou plus. Cote : 2.30

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