Steve Kerr décroche un Oscar… comme producteur exécutif

Steve Kerr peut désormais ajouter une ligne inattendue à son CV déjà bien rempli : un Oscar. L’entraîneur des Warriors faisait ainsi partie des producteurs exécutifs de « All the Empty Rooms », sacré meilleur court-métrage documentaire lors de la cérémonie organisée dimanche soir.

Le film, d’une durée de 35 minutes, raconte l’histoire de familles ayant conservé intactes les chambres de leurs enfants tués lors de fusillades. Un sujet forcément intime pour Steve Kerr, dont le père, président de l’Université américaine de Beyrouth, avait été assassiné en 1984. Depuis des années, le coach de Golden State prend régulièrement la parole pour défendre une réglementation plus stricte des armes à feu aux États-Unis.

« Je n’ai pas participé à la réalisation du film mais je suis très fier d’y être associé » explique le coach de Golden State. « Ils m’ont appelé il y a environ un an pour me demander si je souhaitais être producteur exécutif, ce qui signifiait essentiellement y associer mon nom et contribuer à sa promotion. Cela était évident pour moi, compte tenu de mon intérêt pour ce sujet. Et puis, après avoir vu le film, j’ai été tout simplement époustouflé par sa beauté et son intensité. La décision a été facile à prendre. »

Quatre ans après Stephen Curry

Les Warriors ayant joué pendant la cérémonie, Steve Kerr a appris la nouvelle via le groupe de discussion familial. Mais il est surtout fier qu’on parle de ce sujet qui lui tient tant à cœur.

« Ce qui m’a tout de suite interpellé, c’est la façon dont le film écoute les familles », a-t-il encore décrit. « Il leur donne l’espace nécessaire pour parler de leurs enfants sans exploiter leurs histoires à des fins politiques ou pour en faire un spectacle. Il y a une dignité dans ce choix, qu’il est pourtant difficile de trouver dans la manière dont notre pays aborde habituellement la violence par arme à feu. »

Ce n’est pas une première pour Golden State puisque Stephen Curry avait lui aussi été producteur exécutif de The Queen of Basketball, qui avait aussi remporté l’Oscar du meilleur court métrage documentaire en 2022.