Et Victor Wembanyama, le pied sur l’accélérateur en cette fin de saison puisqu’il est dans la course au MVP et au DPOY, est sans doute encore motivé à réaliser une grosse performance…

– Victor Wembanyama à plus de 38.5 (Points + rebonds). Cote : 1.71

– Victor Wembanyama marque plus de 26.5 points. Cote : 1.87

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