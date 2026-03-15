Pronostics NBA | Misez sur James Harden face aux Mavericks

L’occasion d’une nouvelle promenade de santé pour Cleveland ? C’est possible, mais ce sera peut-être aussi l’occasion pour James Harden de multiplier les passes décisives…

– James Harden réalise plus de 7.5 passes décisives. Cote : 1.51

– James Harden réalise une performance de 34.5 (Points + rebonds + passes) ou plus. Cote : 1.87

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