Jeux olympiques : Pau Gasol élu Président de la commission des athlètes

Alors que son nom circule pour diriger la future NBA Europe, Pau Gasol ajoute déjà une nouvelle ligne à son CV puisqu’il a été élu Président de la commission des athlètes au CIO (Comité International Olympique). C’est donc lui qui représentera les sportives et sportifs aux Jeux olympiques 2028 de Los Angeles.

A Milan, en marge des JO d’hiver, la Commission des athlètes du Comité international olympique (CIO) a donc élu sa nouvelle équipe dirigeante et aux côtés de l’ancien pivot de l’Espagne, on retrouvera Maja Wloszczowska (Pologne, cyclisme) comme première vice-présidente, Humphrey Kayange (Kenya, rugby) comme deuxième vice-président, et il y aura désormais un troisième poste de vice-président, qui sera occupé par Oluseyi Smith (Canada, athlétisme et bobsleigh).

Pau Gasol succède à Emma Terho (Finlande, hockey sur glace), qui préside le comité consultatif depuis Tokyo 2020. « C’est un grand honneur pour moi d’assumer la responsabilité de diriger notre Commission », a déclaré Gasol après son élection. « Depuis mon élection à Tokyo en 2021, ce fut un parcours d’apprentissage incroyable que je suis ravi de poursuivre. Je pense que nous avons une occasion unique, d’ici à la 28e session de l’Assemblée législative, de réaliser des progrès significatifs et de consolider les acquis. Il s’agit de travailler ensemble : plus nous collaborerons efficacement, plus nous accomplirons de choses. Merci pour votre soutien, et je me réjouis de ce que nous pourrons réaliser ensemble. »

Au sein du Mouvement olympique, ce comité joue un rôle central représentant la voix des athlètes du monde entier auprès du CIO et au-delà. La Commission est composée de 23 membres au maximum, dont 12 sont élus directement lors des Jeux olympiques d’été et d’hiver, et 11 membres nommés au maximum afin de garantir un équilibre entre les sexes, les régions et les disciplines sportives.