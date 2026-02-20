Nouveau feu d’artifice à 3-points pour le Magic à Sacramento

Une seule feinte de Wendell Carter Jr. a suffi à faire exploser ce qu’il reste de rotations défensives chez les Kings. À l’arrivée, Jalen Suggs a hérité d’un tir tellement ouvert en tête de raquette qu’il ne pouvait pas manquer. Voilà comment résumer la première possession de cette rencontre entre Orlando et Sacramento.

Ce sera le thème de la soirée. Une formation en pleine dérive, à la rue défensivement, et une autre qui en a profité pour se faire plaisir en termes d’adresse. Il faut voir la qualité des tirs obtenus par le Magic, une formation pourtant peu réputée pour son adresse longue distance (34.8%, 22e de la ligue, avec 11.8 paniers par match).

« Mais qu’est-ce qui se passe ? », en vient même à se demander le commentateur TV local en voyant Paolo Banchero sanctionner à son tour. Très maladroit sur la saison (30%), l’intérieur a signé un impeccable 5/7 dans l’exercice, pour alimenter son quota total à 30 points. À ses côtés, Anthony Black, Jett Howard ou encore Tristan Da Silva ont tous terminé avec quatre tentatives converties.

« C’est notre défense qui nous a permis de nous projeter facilement en attaque dès le début. On a réussi à agresser le cercle, à attaquer le panier, puis on a pu ressortir les ballons pour des tirs à 3-points en bonne position. Nos gars ont fait un excellent travail de partage du ballon, de mouvement, tout en faisant confiance à la passe et à leurs coéquipiers », résume Jamahl Mosley.

Le Magic à l’aise derrière l’arc des Kings

En tout, sa formation a marqué 27 paniers primés (sur 51). Il s’agit d’un nouveau record de franchise. Le Magic aurait même pu aller s’emparer du record historique de la ligue, signé par les Bucks en 2020, avant d’être égalé par les Celtics en 2024, avec 29 réalisations.

« Les gars ont fait du super boulot à l’entraînement hier pour comprendre quels types de tirs nous allions obtenir face à cette équipe. Nos coachs ont fait un super boulot pour placer les joueurs dans les bonnes situations et les bons espaces ; les gars étaient en confiance, à l’aise pour bien poser leurs appuis et prêts à sanctionner », dit encore Jamahl Mosley.

On notera que c’est la troisième fois que le Magic établit un record de franchise pour le plus grand nombre de paniers à 3-points réussis lors d’un match sur le parquet des Kings. Le 13 janvier 2009, ils y avaient inscrit 23 tirs primés, ce qui constituait à l’époque un record NBA. En 2024, l’équipe floridienne en avait convertis 25 dans la même salle.