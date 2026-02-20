Les Kings décrochent un triste record de franchise avec 15 défaites de suite

« J’ai été là pour le meilleur comme pour le pire. » Doug Christie a beau multiplier les références à l’ère de domination des Kings à laquelle il a contribué au début des années 2000, le « pire » occupe tellement les esprits aujourd’hui qu’il est difficile de penser encore au « meilleur ».

Cette nuit, à l’occasion de la réception du Magic, sa formation a subi une sérieuse déculottée : une défaite de 37 points, alors que les Kings avaient viré en tête de 12 points après 12 minutes. C’était sans compter sur le niveau d’adresse impressionnant d’Orlando, qui a terminé à 27/51 à 3-points (record de franchise), mais également contenu Sacramento à 10 points dans le dernier quart-temps.

« Laisser un joueur shooter sans monter sur lui, sans réduire l’espace ou sans contester le tir, ça ne fait jamais partie du plan de jeu. Et il y a eu beaucoup, beaucoup trop de tirs ouverts. C’est probablement ce qui fait le plus mal, parce que ce n’est pas ce qu’on bosse à l’entraînement. Et j’en parlais encore à certains de nos jeunes joueurs : une fois qu’un gars rentre un tir, tu dois te coller à lui. C’est un impératif absolu. C’est quelque chose de totalement inacceptable », s’agace le coach.

La série en cours de son équipe l’est tout autant : 15 défaites de rang, un nouveau record de médiocrité dépassant les séries des Cincinnati Royals en 1971-72 et 1959-60 pour devenir la plus longue série de défaites depuis la création de l’équipe en 1923 (on parlait alors des Seagrams de Rochester, équipe semi-professionnelle).

Bientôt le pire bilan de l’histoire de la franchise ?

« C’est une douleur qui m’aide à bien des égards. C’est aussi thérapeutique puisque cela peut faire un mal de chien. C’est ce qui me pousse à être un meilleur coach, communicant, enseignant, et à trouver un moyen de les toucher quotidiennement. […] Parfois, ce qui vous motive n’est pas forcément une bonne chose, c’est la douleur qui vous anime. Et pour moi, malheureusement, en ce moment, c’est exactement ça », décrit Doug Christie.

Tout l’enjeu étant de savoir quand cette douleur va pouvoir s’atténuer, car son équipe est bien partie pour terminer avec le pire bilan de l’histoire du club. Son pourcentage de victoires actuel (21.1% à 12v-45d) est très proche de celui des Kings 2008/09 (20.7%), la pire équipe de leur histoire (17v-65d).

« On joue à l’extérieur demain, donc on espère que ce sera une nouvelle façon de tourner la page pour nous. […] On va faire mieux face à San Antonio, je l’espère, tourner la page aussi vite que possible », tente de positiver Maxime Raynaud, l’un des rares rayons de soleil en interne, auteur de 17 points et 14 rebonds face à Orlando.

Le souci pour Sacramento est que le calendrier à venir est particulièrement costaud. Avec un « road trip » qui démarre sur le parquet des Spurs donc, samedi, puis des déplacements à Memphis, Houston, Dallas et enfin chez les Lakers.

« Nos fans méritent mieux, et nous y arriverons. C’est on ne peut plus difficile à encaisser, évidemment. La régularité avec laquelle nous abordons les choses – on montre quelque chose, puis ça disparaît – c’est là que ça coince. Nous devons nous assurer d’être meilleurs, et nous le serons », promet Doug Christie, semblant tenter de se convaincre lui-même.