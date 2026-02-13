La saison galère continue pour Jalen Williams

Décidément, Jalen Williams ne réussit pas à rester en bonne santé cette saison. Ralenti par son poignet en début d’exercice (19 matches manqués), à cause de son opération estivale, il avait ensuite été freiné par une élongation aux ischio-jambiers en janvier (10 matches manqués).
À peine un mois plus tard, le revoilà embêté par sa cuisse droite, car il s’est une nouvelle fois blessé au niveau des ischio-jambiers mercredi, à Phoenix. Avant sa sortie sur blessure dans le troisième quart-temps, son passage dans l’Arizona était pourtant parfait, entre son maillot retiré dans son ancien lycée et son record de points de la saison.
Revenu à la compétition cette semaine, Jalen Williams sera maintenant réévalué une fois le All-Star Break terminé et il rejoint en attendant Shai Gilgeous-Alexander et Ajay Mitchell à l’infirmerie du Thunder.
|Jalen Williams
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2022-23
|OKC
|75
|30:21
|52.1
|35.6
|81.2
|1.1
|3.4
|4.5
|3.3
|2.5
|1.4
|1.6
|0.5
|14.1
|2023-24
|OKC
|71
|31:19
|54.0
|42.7
|81.4
|0.5
|3.5
|4.0
|4.5
|2.5
|1.1
|1.7
|0.6
|19.1
|2024-25
|OKC
|69
|32:25
|48.4
|36.5
|78.9
|0.9
|4.5
|5.3
|5.1
|2.3
|1.6
|2.2
|0.7
|21.6
|2025-26
|OKC
|26
|29:02
|47.9
|31.3
|83.3
|0.7
|4.0
|4.7
|5.4
|2.1
|1.3
|1.9
|0.3
|17.5
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.