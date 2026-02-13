La saison galère continue pour Jalen Williams

Décidément, Jalen Williams ne réussit pas à rester en bonne santé cette saison. Ralenti par son poignet en début d’exercice (19 matches manqués), à cause de son opération estivale, il avait ensuite été freiné par une élongation aux ischio-jambiers en janvier (10 matches manqués).

À peine un mois plus tard, le revoilà embêté par sa cuisse droite, car il s’est une nouvelle fois blessé au niveau des ischio-jambiers mercredi, à Phoenix. Avant sa sortie sur blessure dans le troisième quart-temps, son passage dans l’Arizona était pourtant parfait, entre son maillot retiré dans son ancien lycée et son record de points de la saison.

Revenu à la compétition cette semaine, Jalen Williams sera maintenant réévalué une fois le All-Star Break terminé et il rejoint en attendant Shai Gilgeous-Alexander et Ajay Mitchell à l’infirmerie du Thunder.

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30:21 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31:19 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 OKC 69 32:25 48.4 36.5 78.9 0.9 4.5 5.3 5.1 2.3 1.6 2.2 0.7 21.6 2025-26 OKC 26 29:02 47.9 31.3 83.3 0.7 4.0 4.7 5.4 2.1 1.3 1.9 0.3 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.