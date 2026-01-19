Jalen Williams absent jusqu’à nouvel ordre…

Il n’y a pas que les Pacers qui souffrent après un exercice 2024/25 brillant. Champion NBA et l’une des grandes révélations de la saison dernière, Jalen Williams peine lui aussi à retrouver de la continuité, entre une blessure au poignet contractée durant les derniers playoffs et ce nouveau pépin aux ischio-jambiers, particulièrement gênant.

Le jeu en valait sans doute la chandelle pour son poignet puisqu’il a pu accompagner le Thunder jusqu’au bout dans sa quête du titre. Il le paie en revanche cher depuis, puisqu’il n’a pas pu retrouver les terrains avant fin novembre et n’a pas évolué à 100% de ses capacités depuis.

Et comme si cela ne suffisait pas, une nouvelle tuile est tombée samedi soir face au Heat : sur un drive en tête de raquette, il n’a pas pu aller au bout de son action, touché par une douleur à l’arrière de la cuisse droite.

Un cadre de plus au tapis

La réévaluation du staff d’Oklahoma City, attendue ce dimanche, n’a pas beaucoup éclairci la situation. Après l’IRM passée dans la journée, l’équipe médicale s’est contentée de confirmer une élongation aux ischio-jambiers, sans en préciser la gravité ni avancer le moindre délai d’indisponibilité. Un flou rarement rassurant…

Il n’est donc pas impossible que Jalen Williams manque plusieurs semaines, ce qui n’aiderait évidemment pas la dynamique des champions en titre, battus à Miami et attendus à Cleveland ce soir. Et son forfait s’ajoute à une autre absence importante : Isaiah Hartenstein manquera, lui aussi, un 12e match consécutif en raison d’une blessure au mollet. Là encore, aucun calendrier de retour n’a été dévoilé. Et, là encore, ce n’est pas vraiment un bon signe.

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30:21 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31:19 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 OKC 69 32:25 48.4 36.5 78.9 0.9 4.5 5.3 5.1 2.3 1.6 2.2 0.7 21.6 2025-26 OKC 24 29:38 47.0 30.0 83.3 0.7 4.1 4.8 5.6 2.1 1.3 2.0 0.4 16.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.