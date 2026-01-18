Le Thunder retient son souffle pour Jalen Williams

Très mauvaise soirée à Miami pour Oklahoma City, battu sur le fil mais également inquiet pour Jalen Williams.
L’arrière/ailier du Thunder a ainsi quitté ses partenaires au milieu du deuxième quart-temps, après s’être saisi l’arrière de la jambe droite sur une action pourtant anodine au départ : en pénétration, il a ainsi tenté une passe derrière la tête vers Chet Holmgren, avant de grimacer et de ne pas pouvoir se replier…
Quelques secondes plus tard, Oklahoma City a pris un temps-mort. Pris en charge par le staff, Jalen Williams a ensuite regagné les vestiaires en boitant. Après évaluation, la franchise a annoncé une douleur à la cuisse droite et l’a gardé au chaud pour le reste du match. Ajay Mitchell a pris sa place dans le cinq au retour des vestiaires.
Mark Daigneault a indiqué que son joueur sera réévalué dimanche alors que le Thunder enchaîne lundi à Cleveland. « Évidemment, Dub est énorme pour nous. Sans lui, on est une équipe différente », a résumé Aaron Wiggins.
Un problème de plus pour le lieutenant de Shai Gilgeous-Alexander, qui tournait à 17.2 points, 5.7 passes et 4.8 rebonds cette saison, après avoir déjà manqué les 19 premiers matches en raison d’une opération du poignet…
|Jalen Williams
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2022-23
|OKC
|75
|30:21
|52.1
|35.6
|81.2
|1.1
|3.4
|4.5
|3.3
|2.5
|1.4
|1.6
|0.5
|14.1
|2023-24
|OKC
|71
|31:19
|54.0
|42.7
|81.4
|0.5
|3.5
|4.0
|4.5
|2.5
|1.1
|1.7
|0.6
|19.1
|2024-25
|OKC
|69
|32:25
|48.4
|36.5
|78.9
|0.9
|4.5
|5.3
|5.1
|2.3
|1.6
|2.2
|0.7
|21.6
|2025-26
|OKC
|23
|30:21
|46.8
|27.6
|83.3
|0.7
|4.1
|4.8
|5.7
|2.2
|1.4
|2.0
|0.4
|17.2
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.