Le Thunder retient son souffle pour Jalen Williams

Très mauvaise soirée à Miami pour Oklahoma City, battu sur le fil mais également inquiet pour Jalen Williams.

L’arrière/ailier du Thunder a ainsi quitté ses partenaires au milieu du deuxième quart-temps, après s’être saisi l’arrière de la jambe droite sur une action pourtant anodine au départ : en pénétration, il a ainsi tenté une passe derrière la tête vers Chet Holmgren, avant de grimacer et de ne pas pouvoir se replier…

Quelques secondes plus tard, Oklahoma City a pris un temps-mort. Pris en charge par le staff, Jalen Williams a ensuite regagné les vestiaires en boitant. Après évaluation, la franchise a annoncé une douleur à la cuisse droite et l’a gardé au chaud pour le reste du match. Ajay Mitchell a pris sa place dans le cinq au retour des vestiaires.

Mark Daigneault a indiqué que son joueur sera réévalué dimanche alors que le Thunder enchaîne lundi à Cleveland. « Évidemment, Dub est énorme pour nous. Sans lui, on est une équipe différente », a résumé Aaron Wiggins.

Un problème de plus pour le lieutenant de Shai Gilgeous-Alexander, qui tournait à 17.2 points, 5.7 passes et 4.8 rebonds cette saison, après avoir déjà manqué les 19 premiers matches en raison d’une opération du poignet…

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30:21 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31:19 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 OKC 69 32:25 48.4 36.5 78.9 0.9 4.5 5.3 5.1 2.3 1.6 2.2 0.7 21.6 2025-26 OKC 23 30:21 46.8 27.6 83.3 0.7 4.1 4.8 5.7 2.2 1.4 2.0 0.4 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.