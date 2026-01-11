Ralenti par son poignet, Jalen Williams prend son mal en patience

On pouvait s’y attendre, notamment depuis que l’on a appris qu’il avait reçu une trentaine d’infiltrations pour pouvoir tenir sa place en playoffs, mais Jalen Williams est loin d’afficher son meilleur niveau, cette saison.

Ainsi, l’ailier All-Star ne tourne plus qu’à 17.6 points de moyenne (à 46% au shoot, et 29% à 3-points), après avoir pourtant signé son meilleur exercice en 2024/25 : 21.6 points de moyenne (à 48% au shoot, et 37% à 3-points).

Une baisse statistique liée, en grande partie, à sa double opération du poignet droit, survenue en juillet puis en novembre, et qui l’a fait manquer le premier mois de la saison 2025/26.

« Ça craint. C’est un processus très agaçant » admet-il, concernant son état physique. « Personne ne sera plus frustré que moi quand mes tirs sont trop courts. C’est l’une de ces choses que je dois apprendre à gérer tout au long du match. Ce n’est pas comme si j’étais dans une mauvaise équipe, où je pouvais envoyer 40 tirs et m’ajuster de cette manière. »

Encore plusieurs mois d’ajustement ?

Pour Jalen Williams, certes prolongé pendant l’intersaison, pour 287 millions de dollars sur cinq ans, il ne sera d’ailleurs pas non plus évident de s’ajuster au beau milieu de la saison, puisque ce sera l’affaire de plusieurs mois.

« Cette blessure, ce n’est pas un truc où il suffira de se faire opérer deux fois de la main pour le régler » assure-t-il également, espérant sans doute pouvoir retrouver ses sensations d’ici les playoffs. « Ça va s’étaler sur un an, ou un an et demi, et il faudra plusieurs étés pour vraiment comprendre comment revenir à la normale. »

Du côté du Thunder, on se montre en tout cas patient et compréhensif avec Jalen Williams, qui a aidé la franchise à remporter son premier titre en juin dernier (au détriment de sa santé à long terme ?).

« C’est une situation qui est loin d’être idéale et ça le force à devoir vivre avec » ajoute en tout cas son coach, Mark Daigneault. « Mais il doit se montrer indulgent vis-à-vis de lui-même et bosser jour après jour, même si les progrès ne seront pas forcément drastiques. Il doit se concentrer sur d’autres choses où il pourra avoir un impact, en dehors des choses qui lui demanderont la mobilité complète de son poignet. Mais c’est à la fois un défi et une opportunité, ça dépend de la façon dont on voit les choses. Et c’est son défi actuellement : voir la situation comme une opportunité et on est convaincus que ce sera le cas. »

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30:21 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31:19 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 OKC 69 32:25 48.4 36.5 78.9 0.9 4.5 5.3 5.1 2.3 1.6 2.2 0.7 21.6 2025-26 OKC 20 30:21 46.2 28.6 84.6 0.8 4.4 5.1 5.8 2.4 1.4 2.0 0.4 17.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.