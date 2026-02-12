Maillot retiré et record de saison : parfait passage de Jalen Williams dans l’Arizona

« J’apprécie simplement tous ceux qui font partie de mon cercle depuis que j’ai 14 ans », lâche Jalen Williams qui a pu constater que son cercle s’était beaucoup élargi depuis cette époque. La veille du déplacement du Thunder sur le parquet des Suns, l’ailier d’OKC a vu son maillot #11 être retiré au sein de son ancien lycée, Perry High School, tout près de Phoenix.

La cérémonie s’est tenue sous les yeux de l’ensemble de ses partenaires NBA, assis au premier rang du gymnase de l’établissement. « Quand on est aussi jeune, ça ne semble même pas réalisable, on ne sait même pas si ça arrivera un jour, c’est juste un rêve », lâche alors l’ailier sur l’idée de devenir basketteur professionnel.

« Dub » a fait ses gammes dans ce lycée, dont il est le premier joueur au maillot retiré, de 2016 à 2019 avant de rejoindre Santa Clara. Trois ans plus tard, il était drafté par OKC en 2022 en 12e position. On connaît la suite : il est devenu le lieutenant de Shai Gilgeous-Alexander au sein d’une formation championne NBA l’an dernier.

« Menez votre propre barque, les classements n’ont aucune importance. Le simple fait de regarder ce tableau m’a rappelé à quel point j’étais mal classé au lycée, et à quel point j’ai été sous-estimé tout au long du parcours. Tant que vous aimez ce que vous faites et que vous travaillez dur, vous pouvez réussir », lâche Jalen Williams aux jeunes talents locaux qui rêvent de l’imiter.

L’ailier ne pouvait pas mieux réussir ce passage dans l’Arizona qu’en signant une grosse performance face aux Suns le lendemain. Ce qu’il a fait dans un match qui a tourné à la déconfiture complète pour les joueurs de l’Arizona.

Son match référence pour oublier les blessures

« Il était en feu. C’était impressionnant. Il était dans un excellent rythme. J’ai trouvé qu’il avait un super mélange d’attaques, avec notamment des passes vraiment, vraiment bonnes. C’était un match complet incroyable. Ça boucle un voyage vraiment mémorable pour lui avec le retrait de son maillot de lycée hier soir, et puis le fait de jouer dans sa ville natale comme il l’a fait devant les siens, c’est assez spécial, donc je suis incroyablement heureux pour lui », salue son coach, Mark Daigneault.

Auteur d’une entame de partie plutôt tournée vers la distribution, son joueur a explosé les compteurs dans le troisième quart-temps pour finir avec 28 points (11/12), 5 passes et 4 rebonds en seulement 20 minutes. Il s’agit de la meilleure production de l’année pour celui qui revenait de trois semaines d’absence en raison d’une blessure à la cuisse.

« C’est dur de voir qui que ce soit ne pas pouvoir pratiquer le sport qu’il aime. Mais c’est sa résilience qui frappe. Il est présent chaque jour avec la même attitude, même quand il ne joue pas. Il charbonne. Il se tue à la tâche juste pour pouvoir être sur le parquet avec nous », complimente aussi Isaiah Joe.

Contraint de ne jouer que la moitié des matchs de sa formation cette saison, Jalen Williams affiche sa plus faible production statistique depuis son année rookie. Mais sur les terres de ses débuts, l’ailier a envoyé un message clair : il faudra compter sur lui pour la suite des événements.

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30:21 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31:19 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 OKC 69 32:25 48.4 36.5 78.9 0.9 4.5 5.3 5.1 2.3 1.6 2.2 0.7 21.6 2025-26 OKC 25 29:26 46.5 29.0 83.5 0.6 4.0 4.7 5.4 2.1 1.3 2.0 0.4 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.