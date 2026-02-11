Zaccharie Risacher finalement repêché pour le Rising Stars 2026

Bonne nouvelle pour Zaccharie Risacher, qui apprend que la NBA a décidé de l’appeler pour compenser le forfait de Ajay Mitchell, à deux jours du « Castrol Rising Stars » 2026.

Le Belge du Thunder, victime d’une lésion musculaire au niveau de ses abdominaux (exactement comme son coéquipier Shai Gilgeous-Alexander), laisse donc sa place au Français des Hawks dans l’équipe de Tracy McGrady.

Une équipe où l’on retrouvera aussi Alex Sarr, pour un duo 100% français constitué des deux premiers choix de la Draft 2024, ainsi que Kon Knueppel, Kel’el Ware, Tre Johnson, Jaylon Tyson et Cam Spencer.

Initialement absent de cette compétition entre les meilleurs jeunes de NBA, Zaccharie Risacher connaît une deuxième année plus délicate (10.7 points, 3.5 rebonds et 1.3 passe à 45% au shoot, dont 35% à 3-points), après avoir terminé deuxième du vote pour le trophée de Rookie de l’année 2025.

Pour rappel, les quatre équipes du « Castrol Rising Stars » se défieront ce vendredi 13 février, à l’Intuit Dome de Los Angeles. Deux demi-finales ouvriront la soirée, avant qu’une finale ne désigne le grand vainqueur.

Zaccharie Risacher Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 ATL 75 24:34 45.8 35.5 71.1 1.1 2.4 3.6 1.2 2.0 0.7 1.2 0.5 12.6 2025-26 ATL 40 24:21 45.9 36.4 61.8 0.9 2.6 3.5 1.4 2.2 0.9 1.0 0.6 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.