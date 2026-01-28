Rising Stars 2026 | Alex Sarr dans l’équipe de Tracy McGrady

Seul représentant français du « Castrol Rising Stars » cette année, le traditionnel match des meilleurs jeunes de la NBA, Alex Sarr sait désormais pour quelle équipe il évoluera dans deux semaines : celle de Tracy McGrady.

Le pivot des Wizards y retrouvera notamment son coéquipier Tre Johnson, le Belge Ajay Mitchell, ainsi que Kon Knueppel, l’un des deux favoris au trophée de Rookie de l’année 2026.

Son principal rival, Cooper Flagg, a quant à lui atterri dans l’équipe de Carmelo Anthony. Comme lors de la Draft 2025, il a été sélectionné en première position de la Draft du Rising Stars 2026. Il évoluera avec Dylan Harper, son dauphin de juin dernier, mais également Stephon Castle, un autre Spur, accessoirement Rookie de l’année et MVP du Rising Stars en titre.

Kon Knueppel a donc été choisi en deuxième position de cette Draft, avant que VJ Edgecombe ne soit sélectionné en troisième par Vince Carter. Il sera accompagné, entre autres, de Derik Queen, Cedric Coward et Matas Buzelis.

Pour rappel, les quatre équipes du « Castrol Rising Stars » s’affronteront le 13 février, à l’Intuit Dome de Los Angeles. Deux demi-finales ouvriront la soirée, avant qu’une finale ne désigne le grand vainqueur.

LES EFFECTIFS DU RISING STARS 2026

Team Carmelo Anthony

Cooper Flagg, Reed Sheppard, Stephon Castle, Dylan Harper, Jeremiah Fears, Donovan Clingan et Collin Murray-Boyles

Team Tracy McGrady

Kon Knueppel, Kel’el Ware, Tre Johnson, Alex Sarr, Ajay Mitchell, Jaylon Tyson et Cam Spencer

Team Vince Carter

VJ Edgecombe, Derik Queen, Kyshawn George, Matas Buzelis, Egor Demin, Cedric Coward et Jaylen Wells

Team Austin Rivers

Yang Hansen, Yanic Konan Niederhauser, David Jones Garcia, Tristen Newton, Alijah Martin, Ron Harper Jr. et Sean East II