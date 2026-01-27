Rising Stars 2026 | Avec Alex Sarr mais sans Zaccharie Risacher ni Maxime Raynaud

La NBA a annoncé l’identité des 28 joueurs invités au « Castrol Rising Stars », le nouveau nom du « Rising Stars Challenge » depuis l’an dernier.

Un Français a été retenu et il s’agit d’Alex Sarr, séduisant pour sa deuxième année à Washington. En revanche, on aurait pu y voir également Zaccharie Risacher ou Maxime Raynaud, sauf qu’ils n’ont pas été choisis dans l’équipe des « sophomores » et des « rookies ».

Si Maxime Raynaud paie là une concurrence redoutable chez les « première année », car les dix joueurs invités sont tous issus du Top 14 de la Draft 2025, Zaccharie Risacher paie quant à lui ses prestations contrastées à Atlanta (ainsi que son absence lors des trois dernières semaines ?).

Même sans la paire Risacher/Raynaud, les effectifs de cette compétition entre jeunes joueurs auront en tout cas fière allure.

Trois Hall of Famers au coaching

Ainsi, dans le clan des « rookies », on retrouvera Cooper Flagg, Dylan Harper, VJ Edgecombe, Kon Knueppel, Tre Johnson, Jeremiah Fears, Egor Demin, Collin Murray-Boyles, Cedric Coward et Derik Queen.

Dans le clan des « sophomores », on retrouvera Alex Sarr donc, mais aussi Reed Sheppard, Stephon Castle, Donovan Clingan, Matas Buzelis, Kel’el Ware, Jaylon Tyson, Kyshawn George, Ajay Mitchell, Jaylen Wells et Cam Spencer.

Ces 21 joueurs seront ensuite répartis dans trois équipes de sept et une Draft se déroulera ce mardi, avec Carmelo Anthony, Tracy McGrady et Vince Carter dans le rôle des entraîneurs chargés de constituer leurs effectifs.

À noter qu’une quatrième équipe, dirigée par Austin Rivers, sera une nouvelle fois composée de joueurs évoluant majoritairement en G-League. On y retrouvera Yang Hansen, Yanic Konan Niederhauser, David Jones Garcia, Tristen Newton, Alijah Martin, Ron Harper Jr. et Sean East II.

Les quatre équipes s’affronteront le 13 février, à l’Intuit Dome de Los Angeles. D’abord dans deux demi-finales, avant qu’une finale ne détermine ensuite le grand champion.