Jalen Williams de retour ce soir face aux Lakers

Le champion en titre en avait cruellement besoin. Privé de Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City a affiché ses limites en l’état, concédant deux revers contre San Antonio puis Houston. Deux rencontres au cours desquelles le Thunder a souffert d’un manque flagrant de créateurs et de finisseurs dans le « money-time ».

En attendant le retour de SGA après le All-Star Break, le Thunder va toutefois enregistrer un renfort majeur dès ce soir : Jalen Williams. « J-Dub » est en effet attendu pour un nouveau déplacement à haut risque sur le parquet des Lakers, eux-mêmes annoncés sans Luka Doncic.

Absent depuis dix matchs pour soigner une élongation aux ischio-jambiers, le premier lieutenant de Shai Gilgeous-Alexander disposera de trois matchs avant la trêve pour retrouver du rythme. Une saison jusque-là heurtée, déjà perturbée par une opération du poignet qui avait retardé sa reprise, finalement intervenue fin novembre.

« Presser tout le jus qu’il nous reste »

Même diminué, Jalen Williams avait allégé la charge portée par Shai Gilgeous-Alexander, impérial pour lancer la saison en son absence. L’objectif, sur cette courte séquence, sera de stabiliser l’équipe et de l’aider à relever la tête afin de limiter la casse avant de récupérer son leader. D’autant que la course en tête de l’Ouest s’est resserrée, avec seulement trois matchs d’écart entre Oklahoma City et San Antonio.

« On aimerait être à 100 % physiquement, mais quand ce n’est pas le cas, on va essayer de presser tout le jus qu’il nous reste et d’en tirer le maximum. Ce qu’on traverse depuis deux matchs n’est pas permanent : on finira par retrouver une équipe pleinement capable. Entre-temps, on veut aussi s’investir dans des choses qui nous serviront quand on sera au complet. On veut gagner chaque match, mais même quand ce n’est pas le cas, on peut en tirer du positif », a expliqué Mark Daigneault, saluant notamment le bon relais de Cason Wallace dans le cinq majeur.

À noter enfin qu’Ajay Mitchell, autre pièce importante dans la création (surtout en fin de match) reste forfait. Touché à l’abdomen, il pourrait néanmoins, lui aussi, effectuer son retour avant le All-Star Break.

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30:21 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31:19 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 OKC 69 32:25 48.4 36.5 78.9 0.9 4.5 5.3 5.1 2.3 1.6 2.2 0.7 21.6 2025-26 OKC 24 29:38 47.0 30.0 83.3 0.7 4.1 4.8 5.6 2.1 1.3 2.0 0.4 16.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.