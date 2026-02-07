Stats & Highlights | Les Pelicans renversent les Wolves, les Kings continuent de sombrer

Après trois défaites de suite, les Pelicans ont réussi à renverser les Wolves. Pourtant, Minnesota possédait 18 points d’avance en seconde période, mais Zion Williamson puis Saddiq Bey ont su inscrire les points importants dans les dernières secondes, quand Anthony Edwards, contrairement à sa performance à Toronto, a manqué un tir décisif. Deuxième défaite en trois matches pour Rudy Gobert et ses coéquipiers.

Bousculés par les rumeurs et la « trade deadline », les Blazers ont l’esprit plus léger et ont pu repartir de l’avant contre les Grizzlies, après six défaites de suite. Si Memphis, toujours sans Ja Morant, a dominé le premier quart-temps, ensuite, c’est Portland qui a écrasé la rencontre.

Enfin, les Kings continuent de couler, avec une onzième défaite de suite, face aux Clippers. Darius Garland n’était pas encore en tenue et Kawhi Leonard a inscrit 31 points dans une partie où les Californiens ont fait la différence en début de quatrième quart-temps.

Minnesota – New Orleans : 115-119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS 98 MIA 96 DET 118 NYK 80 MIL 105 IND 99 MIN 115 NOR 119 POR 135 MEM 115 SAC 111 LAC 114

Portland – Memphis : 135-115

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS 98 MIA 96 DET 118 NYK 80 MIL 105 IND 99 MIN 115 NOR 119 POR 135 MEM 115 SAC 111 LAC 114

Sacramento – LA Clippers : 111-114

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.