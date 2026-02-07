Matchs
Stats & Highlights | Les Pelicans renversent les Wolves, les Kings continuent de sombrer

NBA – Minnesota avait le match en main mais a craqué face à New Orleans. Portland rebondit et Sacramento encaisse sa onzième défaite de suite.

Après trois défaites de suite, les Pelicans ont réussi à renverser les Wolves. Pourtant, Minnesota possédait 18 points d’avance en seconde période, mais Zion Williamson puis Saddiq Bey ont su inscrire les points importants dans les dernières secondes, quand Anthony Edwards, contrairement à sa performance à Toronto, a manqué un tir décisif. Deuxième défaite en trois matches pour Rudy Gobert et ses coéquipiers.

Bousculés par les rumeurs et la « trade deadline », les Blazers ont l’esprit plus léger et ont pu repartir de l’avant contre les Grizzlies, après six défaites de suite. Si Memphis, toujours sans Ja Morant, a dominé le premier quart-temps, ensuite, c’est Portland qui a écrasé la rencontre.

Enfin, les Kings continuent de couler, avec une onzième défaite de suite, face aux Clippers. Darius Garland n’était pas encore en tenue et Kawhi Leonard a inscrit 31 points dans une partie où les Californiens ont fait la différence en début de quatrième quart-temps.

Boston – Miami
Detroit – New York
Milwaukee – Indiana

Minnesota – New Orleans : 115-119

Minnesota Timberwolves / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Anthony Edwards 37 11/22 5/9 8/9 3 2 5 4 1 0 1 2 -12 35 33
Julius Randle 37 9/18 0/5 6/6 3 5 8 7 3 0 0 1 -3 24 31
Rudy Gobert 33 5/12 0/0 2/4 7 9 16 2 2 3 0 2 3 12 26
Donte DiVincenzo 26 2/10 2/7 0/0 0 3 3 2 2 1 2 0 -6 6 2
Jaden McDaniels 22 2/8 0/3 2/2 1 0 1 2 5 0 2 0 1 6 1
Nah'Shon Hyland 31 6/11 4/8 4/4 1 2 3 2 1 1 1 0 -5 20 20
Naz Reid 25 3/9 1/5 0/0 0 3 3 3 1 2 2 1 1 7 8
Johnny Juzang 10 1/2 1/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 3 4
Joan Beringer 5 1/1 0/0 0/1 1 1 2 0 1 0 1 0 -4 2 2
Jaylen Clark 14 0/2 0/1 0/0 4 1 5 0 2 0 0 0 2 0 3
Total 40/95 13/40 22/26 20 27 47 22 18 7 9 7 115
New Orleans Pelicans / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Saddiq Bey 34 10/21 3/10 7/7 1 8 9 5 1 1 1 0 4 30 33
Zion Williamson 32 11/13 0/0 7/9 1 3 4 1 2 0 3 0 7 29 27
Trey Murphy III 37 9/15 6/10 2/2 1 5 6 5 3 0 3 1 9 26 29
Derik Queen 33 6/11 4/4 1/2 1 7 8 3 4 0 0 1 -5 17 23
Herbert Jones 23 1/4 0/3 0/0 0 4 4 5 3 3 4 0 0 2 7
Bryce McGowens 28 4/6 2/3 1/2 0 1 1 4 3 0 0 1 2 11 14
Yves Missi 15 1/2 0/0 0/0 2 2 4 1 0 1 0 1 9 2 8
Jeremiah Fears 28 1/7 0/3 0/0 0 1 1 4 3 0 4 1 5 2 -2
Karlo Matkovic 7 0/0 0/0 0/0 0 2 2 1 1 0 0 0 -11 0 3
Micah Peavy 3 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2
Total 43/80 15/34 18/22 6 33 39 29 20 5 16 5 119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Portland – Memphis : 135-115

Portland Trail Blazers / 135 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jerami Grant 28 8/15 3/6 4/4 0 2 2 2 1 1 1 1 14 23 21
Jrue Holiday 25 6/12 1/4 7/7 1 4 5 7 2 2 1 0 11 20 27
Toumani Camara 30 6/11 3/7 0/0 0 4 4 3 1 1 1 0 13 15 17
Donovan Clingan 25 6/10 0/3 1/1 7 10 17 0 3 0 2 0 12 13 24
Shaedon Sharpe 14 0/2 0/1 2/2 0 2 2 2 0 0 1 0 -4 2 3
Robert Williams III 19 6/6 1/1 0/0 3 4 7 2 2 0 2 3 18 13 23
Rayan Rupert 12 4/6 4/5 0/0 0 1 1 0 0 1 2 0 5 12 10
Vit Krejci 23 3/6 2/4 3/3 0 0 0 1 1 0 0 2 16 11 11
Scoot Henderson 21 4/10 2/7 1/2 0 5 5 9 4 1 5 0 19 11 14
Sidy Cissoko 25 3/6 1/2 2/2 1 0 1 2 2 2 0 1 5 9 12
Blake Wesley 15 2/4 0/1 0/0 0 1 1 3 0 1 1 0 1 4 6
Hansen Yang 3 1/2 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 2 0 -10 2 0
Total 49/90 17/42 20/21 12 34 46 31 17 9 18 7 135
Memphis Grizzlies / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
GG Jackson 27 4/8 3/5 4/4 2 1 3 2 1 1 1 1 7 15 17
Scotty Pippen Jr. 22 4/8 1/2 4/4 1 2 3 6 4 1 2 0 -1 13 17
Olivier-Maxence Prosper 28 3/13 2/9 5/6 2 4 6 2 1 0 1 0 -12 13 9
Jaylen Wells 27 5/11 2/8 1/5 0 3 3 4 0 0 1 1 -16 13 10
Cedric Coward 25 5/8 1/3 0/0 1 7 8 1 1 3 4 0 -2 11 16
Cam Spencer 26 7/8 2/3 2/2 0 0 0 5 1 2 1 1 -19 18 24
Walter Clayton Jr. 22 5/11 1/3 0/0 0 3 3 4 2 1 3 0 -9 11 10
Javon Small 22 5/8 1/2 0/0 1 4 5 3 3 0 1 0 -13 11 15
Taylor Hendricks 21 2/7 1/3 0/0 2 3 5 0 2 1 1 0 -27 5 5
Jahmai Mashack 20 2/6 1/3 0/0 1 0 1 1 3 3 1 0 -8 5 5
Total 42/88 15/41 16/21 10 27 37 28 18 12 16 3 115

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Sacramento – LA Clippers : 111-114

Sacramento Kings / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Maxime Raynaud 26 6/8 0/1 0/0 0 5 5 1 3 2 0 0 -5 12 18
Russell Westbrook 20 2/8 0/4 2/3 0 3 3 5 2 0 2 0 -10 6 5
Zach LaVine 18 2/6 0/3 2/2 0 2 2 4 1 1 0 1 -9 6 10
De'Andre Hunter 25 1/8 0/5 4/4 1 0 1 0 0 0 3 0 6 6 -3
DeMar DeRozan 21 1/3 0/0 3/4 1 4 5 1 1 2 1 1 -4 5 10
Malik Monk 22 6/13 6/9 0/0 0 2 2 2 2 1 1 0 0 18 15
Nique Clifford 33 5/12 2/5 4/4 0 2 2 2 5 2 1 1 2 16 15
Devin Carter 22 6/14 0/5 2/3 0 4 4 4 3 1 1 0 -7 14 13
Dylan Cardwell 31 7/11 0/0 0/0 8 6 14 1 1 1 2 2 6 14 26
Daeqwon Plowden 14 3/5 2/3 0/0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 8 6
Precious Achiuwa 8 2/4 0/2 2/2 2 2 4 1 1 0 0 1 5 6 10
Total 41/92 10/37 19/22 12 30 42 21 22 10 11 6 111
LA Clippers / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kawhi Leonard 36 9/19 1/5 12/12 0 9 9 7 1 2 2 0 19 31 37
John Collins 34 8/12 1/1 5/5 2 5 7 1 5 0 1 2 0 22 27
Brook Lopez 36 5/12 2/3 3/4 1 8 9 2 2 1 1 3 12 15 21
Kris Dunn 33 4/7 2/4 5/7 0 1 1 5 2 0 2 0 21 15 14
Derrick Jones Jr. 28 5/7 1/2 2/3 0 3 3 0 3 2 1 0 21 13 14
Jordan Miller 24 3/4 0/1 1/1 1 2 3 2 2 1 2 0 -10 7 10
Cam Christie 9 1/2 1/1 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 5 4
Nicolas Batum 16 1/2 1/2 0/0 0 3 3 2 0 0 2 0 -13 3 5
Yanic Konan Niederhauser 6 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 2 1
Kobe Sanders 18 0/5 0/2 1/2 1 4 5 3 3 0 3 2 -14 1 2
Total 37/71 9/21 31/36 5 35 40 22 18 6 15 7 114

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Jonathan Demay
