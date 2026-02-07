Les Celtics reviennent de nulle part face au Heat

Il aura fallu s’employer, et c’est peu dire, pour que les Celtics décrochent leur cinquième victoire consécutive, la troisième de la saison face au Heat. Notamment parce qu’ils ont dû effacer un retard de -22, certes créé par leur maladresse à 3-points (1 sur 20 avant la pause), mais finalement comblé grâce à… leur adresse à 3-points (9 sur 16 après la pause).

La bascule s’est donc opérée dans le troisième quart-temps, que Boston a remporté 36-15, avec un coup de chaud signé Payton Pritchard en sortie de banc. Bien aidé par Derrick White et la recrue Nikola Vucevic, le feu follet des C’s a initié un « run » de 25-5 avec sa réussite offensive et il a complètement assommé Miami en l’espace de cinq minutes.

Avant ça, le Heat avait pourtant réalisé une entame canon au TD Garden, s’appuyant sur l’apport de Norman Powell, Andrew Wiggins ou Bam Adebayo, contre des Celtics incapables de marquer des paniers. En plus de se faire punir sur le jeu rapide de cette attaque floridienne qui adore courir et jouer quand la défense n’est pas replacée.

Le suspense était donc de mise dans le quatrième quart-temps, les deux équipes n’arrêtant pas de se répondre à tour de rôle, avec rarement plus d’une possession d’écart. Il a alors fallu attendre l’enchaînement « 3-points + contre » de Derrick White pour que la décision se fasse, dans la dernière minute.

Davion Mitchell a ensuite eu une balle de match, mais sa tentative s’est soldée par un échec et les coéquipiers de Jaylen Brown pouvaient exulter, après s’être extirpés d’un bien vilain piège.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Boston repasse à la 2e place. Pour la première fois depuis 2021, les Celtics gagnent avoir compté au moins 20 points (!) de retard à la mi-temps et ce succès, conjugué à la défaite des Knicks, leur redonne la 2e place de l’Est. Ce « comeback », le plus gros de leur saison, a été rendu possible par un énorme troisième quart-temps, venu faire oublier – ou presque – la première période ratée par les hommes de Joe Mazzulla. Sevrés de 3-points, en retard pour défendre les transitions et dominés au rebond offensif, ils ont tout corrigé en un passage au vestiaire et leur visage n’avait plus rien à voir avec celui des 24 premières minutes.

– La première de Nikola Vucevic. Disposé à sortir du banc à ce stade de sa carrière, Nikola Vucevic a justement été utilisé en tant que remplaçant par Joe Mazzulla. Associé à Payton Pritchard, le Sixième homme de l’année en titre qui a retrouvé la forme depuis qu’il a quitté le cinq il y a trois matches, « Vooch » a signé un premier « double-double » et surtout fait parler ses qualités à la passe, au rebond et dans la pose d’écran, ainsi que ses bonnes mains. Sa doublette avec Neemias Queta est complémentaire et, clairement, sa présence risque de changer beaucoup de choses dans le jeu des C’s. Dans le bon sens du terme, bien sûr.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.