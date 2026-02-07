Les Pistons découpent encore les Knicks : +38 !

Une première et rapide étincelle arrive dans ce match avec les deux shoots à 3-pts d’affilée de Mikal Bridges pour commencer la partie. Mais le feu ne prend pas, la faute au déchet ambiant. Beaucoup de shoots ratés, de choix douteux et on n’avance pas réellement dans ce premier quart-temps, au score assez modeste (28-17), dominé par des Pistons qui le finissent bien mieux. Entre rebonds offensifs et tirs primés, les joueurs de JB Bickerstaff, privés de Jalen Duren, enfoncent le clou en début de deuxième quart-temps.

De plus, la défense de Detroit est bien en place et pousse Jalen Brunson et compagnie, qui eux n’ont pas Karl-Anthony Towns, à prendre des tirs compliqués. Quand ils ne sont pas ratés, ils sont contrés… Les Pistons déroulent en attaque et l’écart monte à plus de vingt points. Le meneur de jeu des Knicks est contré pour la dernière tentative de la première période, comme un symbole qu’il n’y a qu’une équipe sur le parquet (63-42).

Les tirs primés continuent de pleuvoir sur les Knicks, toujours dans le trou, et avec désormais trente points entre les deux formations, la rencontre est pliée (90-60). Le dernier quart-temps, même sans intérêt, est remporté par les leaders de la conférence Est qui ont frappé fort dans cette rencontre, avec un succès de 38 points (118-80).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La série des Knicks est terminée. Plus que finie, cette série de huit victoires de rang de New York explose en vol dans le Michigan, après une partie où les hommes de Mike Brown n’ont pas existé. Ont-ils aussi payé physiquement le match en double prolongation contre Denver deux jours plus tôt ? Possible. En tout cas, ils n’étaient pas au rendez-vous et c’est une bien triste manière de mettre fin à une belle série. Avec son 4/20 au shoot et 12 points, et comme ses coéquipiers, Jalen Brunson a vécu un enfer.

– Bis repetita du premier duel. Début janvier, pour le premier affrontement entre les deux équipes, les Pistons avaient envoyé un message. Motivés pour prendre leur revanche sur le premier tour des playoffs perdu en 2025, ils avaient largement dominé les débats. Un mois plus tard, même scénario, quasiment même score et même impression. Pas de doute, à l’Est, Les patrons, ce sont les Pistons.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.