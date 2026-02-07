Les Bucks ont enfin réussi à gagner trois matches de suite

C’est une première dans cette saison si compliquée : les Bucks enchaînent une 3e victoire d’affilée. Et la bonne nouvelle, pour le groupe, c’est que cette série en cours est signée sans Giannis Antetokounmpo.

Pourtant, Milwaukee avait mal démarré la rencontre face aux Pacers, au points d’être rapidement mené de 8 points. Les Bucks réagissent avec un run de 14–2 pour prendre leur premier avantage, symbolisé par un tir à 3-points de Bobby Portis, de retour après deux matchs manqués. Indiana répond grâce à son banc, enchaîne un 12–3 et reprend la main. Un tir primé d’Aaron Nesmith dans les dernières secondes permet aux Pacers de mener 29–23 après 12 minutes.

Portis continuer de se comporter en patro, : alors que Milwaukee est encore à -6, il inscrit 7 points consécutifs pour faire basculer le score. Le quart-temps est très disputé, les deux équipes se répondant coup pour coup. AJ Green redonne de l’élan aux Bucks avec un tir à 3-points dans l’axe, avant que Ryan Rollins et Myles Turner n’en ajoutent chacun un autre pour creuser l’écart. Jarace Walker marque au buzzer pour Indiana, mais Milwaukee rentre aux vestiaires avec 7 points d’avance : 54–47.

Les Bucks frappent fort dès la reprise. AJ Green inscrit deux nouveaux tirs longue distance et Milwaukee passe un run de 16–6, portant l’écart jusqu’à +17. Portis continue son chantier offensif avec un fadeaway au poste puis un tir mi-distance, donnant aux Bucks leur plus grosse avance du match (+19). Après quelques paniers de T.J. McConnell, Kevin Porter Jr. conclut le quart-temps avec un lay-up et la faute. Score après trois quart-temps : 83–65 pour Milwaukee.

Indiana marque les premiers points de la dernière période, mais Milwaukee répond immédiatement et l’écart monte jusqu’à +20. Pete Nance claque un dunk à deux mains, tout semble sous contrôle. Mais l’attaque des Bucks se fige soudain et les Pacers passent un énorme 15–0, revenant à seulement cinq points d’écart à un peu plus de cinq minutes de la fin. Rollins met fin à une disette de plus de quatre minutes sans panier pour Milwaukee.

Indiana revient encore à -4 dans les dernières secondes, mais Portis inscrit un lay-up décisif pour sceller définitivement la victoire. Score final : 105–99.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Rebond offensif. Souvent critiqués cette saison pour leur manque d’impact au rebond, les Bucks ont gagné cette bataille avec 48 prises à 37. On retiendra les 13 rebonds offensifs, et les 17 points inscrits sur seconde chance.

Zubac patientera. Recrue choc des Pacers, Ivica Zubac n’était pas en tenue. Rick Carlisle a expliqué que le Croate souffrait d’une cheville, et que ce n’était même pas certain qu’il soit prêt à pour affronter les Knicks mardi soir.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.