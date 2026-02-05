Le vestiaire des Blazers préoccupé par les rumeurs

Pendant les derniers jours de décembre 2025 et les trois premières semaines de janvier, les Blazers avaient le vent dans le dos, en enchaînant les victoires. Puis, depuis deux semaines, rien ne va plus, avec six défaites d’affilée. Certes, le calendrier n’était pas le plus facile à négocier, mais une telle chute interroge.

Comme d’autres, il n’est pas utile d’aller chercher bien loin l’explication : la « trade deadline » approchait et forcément, chacun dans le vestiaire pense à sa situation et écoute les rumeurs, qui occupent beaucoup les esprits.

« Ce n’est pas le bon timing, c’est clair », reconnaît Tiago Splitter face à son groupe bousculé par la date limite des transferts, ce jeudi à 21h. « C’est toujours le cas. J’espère qu’on pourra dépasser cette date et avancer. »

La suite, ce seront deux matches, vendredi et samedi, face à une équipe de Memphis qui a changé de visage avec le départ de Jaren Jackson Jr, en attendant peut-être celui de Ja Morant, même si le dossier est complexe car on ne se bouscule pas pour le meneur de jeu.

Sans doute que, au moment de retrouver les parquets face aux Grizzlies, les Blazers auront alors l’esprit plus léger…

« C’est clairement une situation étrange », admet Toumani Camara. « Chacun cherche un moyen de faire avec. Tout le monde est nerveux d’avoir un coup de téléphone. Mais ça fait partie du business dans lequel on se trouve. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui nous préoccupe particulièrement mais que cela ait un effet est possible, peut-être inconsciemment. »