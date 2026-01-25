Matchs
Stats & Highlights | Les Cavaliers enchaînent, le Heat se déchaîne

NBA – Cinquième victoire en six matches pour Cleveland. Pour Miami, le déplacement à Utah permet de réaliser un gros carton.

cavaliers magicLongtemps décevants, les Cavaliers vont mieux, et cette nuit, les joueurs de Kenny Atkinson signent une 5e victoire en six matches. C’est à Orlando, sans Darius Garland, ni De’Andre Hunter, que Cleveland a fait la différence après la pause avec un Donovan Mitchell à 36 points, dont 27 en deuxième mi-temps.

Malgré le retour de Jalen Suggs, le Magic s’incline une troisième fois de suite, plombé par une adresse extérieure limitée (28% à 3-points). Le réveil de Paolo Banchero en 4e quart-temps n’a pas suffi pour remonter un écart de 18 points. Score final : 119-105.

A Utah, le Heat poursuivre leur “road trip” à l’Ouest par une petite balade de santé… Bam Adebayo et ses partenaires font le break dans le deuxième quart-temps pour s’envoler vers une très large victoire : 147-116 !

Erik Spoelstra en profite pour faire tourner au maximum, et Nikola Jovic s’éclate en sortie de banc avec 23 points en 25 minutes. Simone Fontecchio fait aussi très mal à ses anciens coéquipiers. Au Jazz, Jusuf Nurkic surnage pour signer son 3e triple-double d’affilée !

Utah – Miami : 116-147

Utah Jazz / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Keyonte George 36 6/19 0/8 7/8 0 2 2 5 3 2 2 0 -27 19 12
Jusuf Nurkic 31 8/13 1/1 0/2 2 8 10 12 5 1 3 1 -30 17 31
Airious Bailey 28 6/15 0/5 0/0 1 1 2 2 5 1 0 2 -23 12 10
Svi Mykhailiuk 17 3/4 0/0 2/2 1 2 3 1 1 1 2 0 -15 8 10
Cody Williams 30 2/5 0/1 1/2 0 1 1 1 2 1 1 3 -26 5 6
Brice Sensabaugh 24 7/15 4/7 5/6 0 4 4 1 2 0 2 0 -6 23 17
Isaiah Collier 28 6/10 0/0 4/6 2 4 6 9 3 0 2 1 -11 16 24
Kyle Filipowski 16 4/6 1/1 0/0 1 3 4 3 1 1 0 0 0 9 15
Walter Clayton Jr. 15 1/3 1/2 2/2 0 1 1 2 2 1 1 2 -18 5 8
Kyle Anderson 15 1/2 0/0 0/0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 2 3
Total 44/92 7/25 21/28 7 27 34 36 26 9 14 10 116
Miami Heat / 147 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Bam Adebayo 31 8/19 4/10 6/6 7 8 15 2 1 0 3 1 19 26 30
Pelle Larsson 25 7/11 3/6 3/3 1 1 2 3 2 0 2 1 18 20 20
Andrew Wiggins 27 6/12 2/5 3/3 4 2 6 6 2 1 1 0 14 17 23
Norman Powell 25 3/11 0/4 7/10 0 4 4 6 1 0 0 0 15 13 12
Kasparas Jakučionis 17 4/6 2/3 2/2 1 4 5 1 1 0 0 0 7 12 16
Nikola Jovic 25 6/12 3/6 8/11 2 1 3 1 0 1 3 1 9 23 17
Simone Fontecchio 24 5/12 4/9 0/0 2 4 6 2 2 2 0 0 19 14 17
Jaime Jaquez Jr. 28 4/10 0/0 1/1 2 5 7 5 2 1 3 0 22 9 13
Dru Smith 25 2/10 0/2 2/2 4 6 10 5 4 5 0 1 15 6 19
Keshad Johnson 3 1/1 1/1 2/2 0 0 0 0 2 0 1 0 5 5 4
Myron Gardner 10 1/4 0/1 0/2 3 3 6 4 4 0 0 2 12 2 9
Total 47/108 19/47 34/42 26 38 64 35 21 10 13 6 147

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Orlando – Cleveland : 105-119

Orlando Magic / 105 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Paolo Banchero 39 7/14 3/6 10/12 0 5 5 2 2 0 2 0 -6 27 23
Desmond Bane 38 7/14 2/6 4/4 2 2 4 3 4 2 3 0 -8 20 19
Anthony Black 40 6/12 3/7 1/2 1 4 5 5 3 2 2 1 -6 16 20
Wendell Carter Jr. 30 3/9 1/5 4/4 2 3 5 3 1 1 3 2 -2 11 13
Jalen Suggs 24 3/6 1/4 2/2 0 1 1 6 3 0 1 0 -17 9 12
Moritz Wagner 13 4/11 1/5 4/4 1 5 6 0 3 1 1 0 -14 13 12
Jase Richardson 15 1/4 0/3 2/2 0 1 1 2 0 0 1 0 -4 4 3
Noah Penda 16 1/4 0/2 1/2 1 2 3 0 2 1 3 0 -19 3 0
Goga Bitadze 5 1/4 0/0 0/0 3 3 6 0 1 0 0 0 2 2 5
Tristan Da Silva 20 0/3 0/2 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 4 0 -1
Total 33/81 11/40 28/32 10 27 37 21 20 8 16 3 105
Cleveland Cavaliers / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Donovan Mitchell 38 15/30 2/8 4/5 2 3 5 9 4 2 3 0 15 36 33
Jaylon Tyson 32 5/9 3/5 4/4 2 3 5 4 2 0 2 0 5 17 20
Evan Mobley 34 4/14 1/6 4/4 2 5 7 3 1 0 2 1 14 13 12
Dean Wade 26 4/4 2/2 0/0 0 3 3 1 1 3 0 2 10 10 19
Jarrett Allen 25 3/5 0/1 2/2 1 5 6 1 4 3 2 2 7 8 16
Tyrese Proctor 10 4/4 2/2 2/2 0 0 0 1 1 0 0 0 9 12 13
Nae'Qwan Tomlin 25 3/5 2/4 1/2 0 1 1 4 5 0 1 0 -8 9 10
Lonzo Ball 25 2/4 2/4 0/0 0 8 8 2 4 3 1 0 5 6 16
Thomas Bryant 10 1/3 1/2 1/2 1 2 3 1 3 0 2 0 13 4 3
Craig Porter 15 2/3 0/0 0/1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4 3
Total 43/81 15/34 18/22 8 30 38 27 25 11 14 6 119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI109
NYK112
CHA119
WAS115
ORL105
CLE119
CHI114
BOS111
DAL110
LAL116
UTH116
MIA147

