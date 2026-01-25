Stats & Highlights | Les Cavaliers enchaînent, le Heat se déchaîne

Longtemps décevants, les Cavaliers vont mieux, et cette nuit, les joueurs de Kenny Atkinson signent une 5e victoire en six matches. C’est à Orlando, sans Darius Garland, ni De’Andre Hunter, que Cleveland a fait la différence après la pause avec un Donovan Mitchell à 36 points, dont 27 en deuxième mi-temps.

Malgré le retour de Jalen Suggs, le Magic s’incline une troisième fois de suite, plombé par une adresse extérieure limitée (28% à 3-points). Le réveil de Paolo Banchero en 4e quart-temps n’a pas suffi pour remonter un écart de 18 points. Score final : 119-105.

A Utah, le Heat poursuivre leur “road trip” à l’Ouest par une petite balade de santé… Bam Adebayo et ses partenaires font le break dans le deuxième quart-temps pour s’envoler vers une très large victoire : 147-116 !

Erik Spoelstra en profite pour faire tourner au maximum, et Nikola Jovic s’éclate en sortie de banc avec 23 points en 25 minutes. Simone Fontecchio fait aussi très mal à ses anciens coéquipiers. Au Jazz, Jusuf Nurkic surnage pour signer son 3e triple-double d’affilée !

Utah – Miami : 116-147

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 109 NYK 112 CHA 119 WAS 115 ORL 105 CLE 119 CHI 114 BOS 111 DAL 110 LAL 116 UTH 116 MIA 147

Orlando – Cleveland : 105-119

