Matchs
NBA
Matchs
NBA

Les Mavericks craquent encore sur la fin face à Luka Doncic

Publié le 25/01/2026 à 6:09 Twitter Facebook

Luka Doncic (33 points, 11 passes, 8 rebonds) continue de punir les Mavericks, même si les Lakers ont eu très chaud (116-110) pour s’imposer à Dallas.

Luka Doncic et les LakersC’était la deuxième fois que Luka Doncic jouait à Dallas en tant que joueur des Lakers et, comme la première fois, il est reparti vainqueur. Même s’il a fallu que Los Angeles s’arrache (110-116) pour l’emporter…

Pourtant, avec l’impact du Slovène en première mi-temps, ce sont bien les « Purple & Gold » qui dominent, pointant à +13 (52-65) au moment de rejoindre les vestiaires. Le problème pour les hommes de JJ Redick, c’est que les shoots vont arrêter de tomber dedans, alors que les Mavericks vont eux trouver du rythme.

Le match bascule ainsi à la faveur d’un 40-14 pour les locaux à cheval sur les troisième et quatrième quart-temps. L’attaque des Lakers ne met plus un pied devant l’autre et seul Luka Doncic arrive à apporter quelques points. Mais le meneur est ciblé de l’autre côté du terrain et il commence à se plaindre de plus en plus des arbitres.

Dallas pointe à +15 (102-87) à la moitié du quatrième quart-temps mais c’est le moment choisi par LeBron James, qui passait jusque-là totalement à côté de son match, pour se réveiller.

JJ Redick mise alors sur un cinq « small ball » en se passant d’un Deandre Ayton inutile, et ça fonctionne puisque l’énergie de ce groupe fait très mal aux Mavericks. Rui Hachimura est décisif, avec notamment une action à 3+1, et Dallas s’effondre en ayant tenté de répondre à la vitesse par la vitesse, au lieu d’insister en force.

Luka Doncic (33 points, 11 passes, 8 rebonds) peut donc encore repartir de Dallas avec le sourire (110-116).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le pire puis le meilleur pour les Lakers. On a vraiment vu les deux visages totalement opposés des Lakers en deuxième mi-temps. Le mauvais, avec cette défense aux abois et cette attaque inefficace, qui a failli laisser filer la partie. Puis le meilleur, avec de l’énergie pour retourner la situation dans le « money time ».

– L’option « small ball » qui fonctionne. Pour retourner la situation, JJ Redick a donc opté pour un petit cinq, en se passant de ses pivots, dont un Deandre Ayton maladroit et dominé physiquement. Une stratégie qui a parfaitement fonctionné, les Mavericks s’étant perdus en tentant de continuer à cibler Luka Doncic défensivement, alors que LeBron James se réveillait et que Rui Hachimura ou Marcus Smart apportaient des points précieux.

– Quatrième victoire pour Luka Doncic face à Dallas. Le Slovène continue de savourer sa vengeance, avec une quatrième victoire en quatre confrontations face aux Mavericks, depuis son transfert retentissant.

Dallas Mavericks / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Max Christie 35 8/18 4/10 4/4 0 2 2 3 1 1 0 0 -9 24 20
Naji Marshall 37 7/15 0/3 7/10 4 7 11 2 3 1 3 0 -8 21 21
Caleb Martin 24 6/10 3/4 2/2 0 3 3 1 3 1 0 2 14 17 20
Cooper Flagg 34 7/20 1/5 1/2 2 5 7 6 3 2 0 0 -4 16 17
Dwight Powell 24 0/2 0/0 0/0 3 4 7 2 2 2 0 1 13 0 10
Brandon Williams 23 8/17 0/1 4/5 0 4 4 4 2 0 2 0 -24 20 16
Klay Thompson 14 2/5 2/5 0/2 1 2 3 1 1 2 3 0 5 6 4
Daniel Gafford 16 0/1 0/0 2/2 0 2 2 1 2 0 0 2 -5 2 6
Ryan Nembhard 4 0/1 0/0 2/2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 2
P.J. Washington 26 1/5 0/1 0/0 1 2 3 0 2 1 1 1 -9 2 2
Jeremiah Robinson-Earl 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 -4 0 0
Total 39/94 10/29 22/29 11 32 43 22 19 10 11 6 110
Los Angeles Lakers / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Luka Doncic 39 8/15 3/8 14/15 0 8 8 11 2 1 5 1 18 33 41
LeBron James 37 8/16 1/3 0/0 2 6 8 5 2 1 1 1 -8 17 23
Jake LaRavia 30 4/8 2/6 3/4 1 5 6 1 4 0 4 1 12 13 12
Marcus Smart 32 4/10 2/4 3/5 4 3 7 3 3 0 3 2 -2 13 14
Deandre Ayton 24 4/16 0/0 1/2 5 6 11 0 4 0 1 1 -12 9 7
Rui Hachimura 27 6/13 4/7 1/1 1 7 8 1 1 0 0 1 21 17 20
Jarred Vanderbilt 13 3/6 2/3 0/2 1 3 4 2 1 1 0 0 -4 8 10
Jaxson Hayes 15 3/3 0/0 0/0 0 1 1 1 2 0 0 1 1 6 9
Drew Timme 8 0/1 0/1 0/0 1 2 3 1 0 2 0 0 -4 0 5
Gabe Vincent 15 0/2 0/2 0/0 1 0 1 1 1 2 0 0 8 0 2
Total 40/90 14/34 22/29 16 41 57 26 20 7 14 8 116

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI109
NYK112
CHA119
WAS115
ORL105
CLE119
CHI114
BOS111
DAL110
LAL116
UTH116
MIA147

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Dimitri Kucharczyk
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Los Angeles Lakers en 1 clic

Dallas Mavericks en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes