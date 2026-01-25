Les Mavericks craquent encore sur la fin face à Luka Doncic

C’était la deuxième fois que Luka Doncic jouait à Dallas en tant que joueur des Lakers et, comme la première fois, il est reparti vainqueur. Même s’il a fallu que Los Angeles s’arrache (110-116) pour l’emporter…

Pourtant, avec l’impact du Slovène en première mi-temps, ce sont bien les « Purple & Gold » qui dominent, pointant à +13 (52-65) au moment de rejoindre les vestiaires. Le problème pour les hommes de JJ Redick, c’est que les shoots vont arrêter de tomber dedans, alors que les Mavericks vont eux trouver du rythme.

Le match bascule ainsi à la faveur d’un 40-14 pour les locaux à cheval sur les troisième et quatrième quart-temps. L’attaque des Lakers ne met plus un pied devant l’autre et seul Luka Doncic arrive à apporter quelques points. Mais le meneur est ciblé de l’autre côté du terrain et il commence à se plaindre de plus en plus des arbitres.

Dallas pointe à +15 (102-87) à la moitié du quatrième quart-temps mais c’est le moment choisi par LeBron James, qui passait jusque-là totalement à côté de son match, pour se réveiller.

JJ Redick mise alors sur un cinq « small ball » en se passant d’un Deandre Ayton inutile, et ça fonctionne puisque l’énergie de ce groupe fait très mal aux Mavericks. Rui Hachimura est décisif, avec notamment une action à 3+1, et Dallas s’effondre en ayant tenté de répondre à la vitesse par la vitesse, au lieu d’insister en force.

Luka Doncic (33 points, 11 passes, 8 rebonds) peut donc encore repartir de Dallas avec le sourire (110-116).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le pire puis le meilleur pour les Lakers. On a vraiment vu les deux visages totalement opposés des Lakers en deuxième mi-temps. Le mauvais, avec cette défense aux abois et cette attaque inefficace, qui a failli laisser filer la partie. Puis le meilleur, avec de l’énergie pour retourner la situation dans le « money time ».

– L’option « small ball » qui fonctionne. Pour retourner la situation, JJ Redick a donc opté pour un petit cinq, en se passant de ses pivots, dont un Deandre Ayton maladroit et dominé physiquement. Une stratégie qui a parfaitement fonctionné, les Mavericks s’étant perdus en tentant de continuer à cibler Luka Doncic défensivement, alors que LeBron James se réveillait et que Rui Hachimura ou Marcus Smart apportaient des points précieux.

– Quatrième victoire pour Luka Doncic face à Dallas. Le Slovène continue de savourer sa vengeance, avec une quatrième victoire en quatre confrontations face aux Mavericks, depuis son transfert retentissant.

