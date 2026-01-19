Stats & Highlights | Portland passe à l’équilibre, Chicago se venge de Brooklyn

Cette fois, les Blazers n’ont pas manqué l’occasion. A une victoire de revenir à un bilan équilibré en victoires et défaite le 11 janvier dernier, ils n’avaient pas su prendre le dessus sur les Knicks. Contre Sacramento dimanche, les joueurs de Tiago Splitter ne se sont pas loupés. Portland s’est imposé en Californie (110-117), alors que les Kings restaient sur quatre victoires consécutives.

Les joueurs de l’Oregon ont fait la différence en fin de deuxième quart-temps grâce à un 20-8 dans les cinq dernières minutes. Les Blazers se sont appuyés sur leur cinq de départ avec 57 points du duo Deni Avdija – Shaedon Sharpe et la domination sous le cercle de Donovan Clingan, auteur d’un gros double-double (21 points, 17 rebonds). Sidy Cissoko était titulaire (8 points, 2 rebonds, 2 interceptions), Rayan Rupert termine avec 4 points en un peu plus de 16 minutes de jeu. Les 23 points de Malik Monk et Russell Westbrook n’ont pas suffi pour compenser la maladresse de Zach LaVine (18 points à 5/13) et Maxime Raynaud (6 points à 3/11).

Battus à Brooklyn vendredi, les Bulls ont pris leur revanche dimanche à domicile. Chicago n’a fait qu’une bouchée des Nets (124-102), portés par une très bonne entame de match (39-22 dans le premier quart-temps). L’équipe de Billy Donovan a fait feu de tout bois à 3-points avec 20/46 derrière l’arc. Coby White signe un superbe 7/11 (24 points), 5/8 pour Ayo Dosunmu en sortie de banc. Nolan Traoré termine meilleur marqueur des siens avec 16 points (4/5 à 3-points) en 26 minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MEM 126 ORL 109 CHI 124 BRO 102 HOU 119 NOR 110 DEN 87 CHA 110 SAC 110 POR 117 LAL 110 TOR 93

