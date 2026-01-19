Matchs
NBA
Matchs
NBA

Stats & Highlights | Portland passe à l’équilibre, Chicago se venge de Brooklyn

NBA – Grâce à son succès chez les Kings, Portland repasse à 50% de victoires et poursuit sa belle série, freinant celle de Sacramento.

Donovan Clingan (Blazers) contre les KingsCette fois, les Blazers n’ont pas manqué l’occasion. A une victoire de revenir à un bilan équilibré en victoires et défaite le 11 janvier dernier, ils n’avaient pas su prendre le dessus sur les Knicks. Contre Sacramento dimanche, les joueurs de Tiago Splitter ne se sont pas loupés. Portland s’est imposé en Californie (110-117), alors que les Kings restaient sur quatre victoires consécutives.

Les joueurs de l’Oregon ont fait la différence en fin de deuxième quart-temps grâce à un 20-8 dans les cinq dernières minutes. Les Blazers se sont appuyés sur leur cinq de départ avec 57 points du duo Deni AvdijaShaedon Sharpe et la domination sous le cercle de Donovan Clingan, auteur d’un gros double-double (21 points, 17 rebonds). Sidy Cissoko était titulaire (8 points, 2 rebonds, 2 interceptions), Rayan Rupert termine avec 4 points en un peu plus de 16 minutes de jeu. Les 23 points de Malik Monk et Russell Westbrook n’ont pas suffi pour compenser la maladresse de Zach LaVine (18 points à 5/13) et Maxime Raynaud (6 points à 3/11).

Battus à Brooklyn vendredi, les Bulls ont pris leur revanche dimanche à domicile. Chicago n’a fait qu’une bouchée des Nets (124-102), portés par une très bonne entame de match (39-22 dans le premier quart-temps). L’équipe de Billy Donovan a fait feu de tout bois à 3-points avec 20/46 derrière l’arc. Coby White signe un superbe 7/11 (24 points), 5/8 pour Ayo Dosunmu en sortie de banc. Nolan Traoré termine meilleur marqueur des siens avec 16 points (4/5 à 3-points) en 26 minutes.

Memphis – Orlando
Houston – New Orleans
Denver – Charlotte
LA Lakers – Toronto

Chicago – Brooklyn : 124-102

Chicago Bulls / 124 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Coby White 30 8/14 7/11 1/1 1 3 4 3 2 2 1 0 16 24 26
Matas Buzelis 27 6/13 3/6 2/2 1 4 5 5 1 0 2 2 15 17 20
Nikola Vucevic 28 8/18 1/7 0/0 2 9 11 6 3 0 1 1 20 17 24
Jalen Smith 31 5/8 2/4 0/2 1 9 10 3 1 2 1 0 16 12 21
Isaac Okoro 26 3/6 0/2 3/4 4 2 6 2 4 1 0 1 6 9 15
Ayo Dosunmu 29 7/14 5/8 0/0 0 1 1 5 4 1 0 1 22 19 20
Kevin Huerter 30 5/9 1/4 0/0 1 4 5 6 1 0 1 0 9 11 17
Tre Jones 24 5/7 0/1 0/0 0 0 0 10 0 2 1 0 16 10 19
Dalen Terry 6 1/2 1/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -7 3 2
Jevon Carter 3 1/3 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 0
Lachlan Olbrich 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 -1 0 2
Julian Phillips 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -1 0 1
Total 49/94 20/46 6/9 10 34 44 41 18 8 7 5 124
Brooklyn Nets / 102 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Danny Wolf 25 6/13 2/7 0/0 0 3 3 2 2 0 2 1 -4 14 11
Nicolas Claxton 23 6/8 0/0 0/1 1 4 5 4 0 2 1 1 -8 12 20
Egor Demin 22 4/9 3/6 0/0 0 1 1 1 3 0 0 0 -12 11 8
Terance Mann 28 3/7 1/2 2/2 0 4 4 6 2 1 1 0 -11 9 15
Noah Clowney 30 3/11 1/6 0/0 1 7 8 3 2 1 3 2 -18 7 10
Nolan Traoré 26 4/8 4/5 4/6 1 0 1 2 1 0 1 0 -10 16 12
Jalen Wilson 20 5/11 2/4 2/2 0 5 5 1 1 0 0 0 -5 14 14
Tyrese Martin 23 4/7 3/5 0/0 1 2 3 0 0 0 1 0 -10 11 10
Day'Ron Sharpe 19 2/3 0/0 1/2 3 2 5 4 2 0 1 0 -18 5 11
Cam Thomas 24 1/6 0/2 1/2 0 3 3 10 2 0 1 0 -14 3 9
Total 38/83 16/37 10/15 7 31 38 33 15 4 11 4 102

Sacramento – Portland : 110-117

Sacramento Kings / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Russell Westbrook 33 9/15 3/6 2/3 0 3 3 7 2 3 2 0 -7 23 27
Zach LaVine 29 5/13 3/8 5/6 0 0 0 1 2 1 1 0 -7 18 10
DeMar DeRozan 35 6/11 0/1 2/3 1 1 2 7 4 2 3 1 -14 14 17
Maxime Raynaud 23 3/11 0/2 0/0 3 6 9 1 3 0 0 1 -4 6 9
Precious Achiuwa 18 2/3 0/1 0/0 0 3 3 2 3 0 1 1 -14 4 8
Malik Monk 26 9/15 5/9 0/0 0 1 1 2 0 0 1 0 6 23 19
Dylan Cardwell 26 5/8 0/0 2/2 2 8 10 2 6 1 1 2 3 12 23
Domantas Sabonis 20 2/3 0/1 4/4 3 5 8 2 2 0 6 0 1 8 11
Dennis Schroder 17 1/5 0/2 0/0 0 2 2 3 3 1 0 0 -6 2 4
Nique Clifford 13 0/2 0/1 0/0 1 1 2 2 1 0 1 1 7 0 2
Total 42/86 11/31 15/18 10 30 40 29 26 8 16 6 110
Portland Trail Blazers / 117 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Deni Avdija 32 10/18 2/6 8/8 1 7 8 8 1 0 3 1 4 30 36
Shaedon Sharpe 34 8/19 3/9 8/11 2 5 7 0 5 1 5 0 0 27 16
Donovan Clingan 37 6/9 1/2 8/8 4 13 17 3 1 0 1 1 17 21 38
Toumani Camara 37 7/7 1/1 2/2 1 2 3 2 3 0 1 1 16 17 22
Sidy Cissoko 34 2/7 1/4 3/4 0 2 2 1 3 2 1 1 10 8 7
Caleb Love 22 3/10 0/4 0/0 1 1 2 1 1 1 1 0 14 6 2
Rayan Rupert 16 2/4 0/0 0/0 1 1 2 1 2 0 0 0 -7 4 5
Javonte Cooke 7 1/4 0/3 0/0 0 1 1 0 0 2 0 0 -1 2 2
Hansen Yang 9 1/3 0/1 0/0 0 0 0 1 2 1 2 0 -7 2 0
Duop Reath 12 0/2 0/2 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 -11 0 0
Total 40/83 8/32 29/33 11 32 43 18 18 7 14 4 117

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MEM126
ORL109
CHI124
BRO102
HOU119
NOR110
DEN87
CHA110
SAC110
POR117
LAL110
TOR93

Par Loris Belin
