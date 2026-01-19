Les Nuggets giflés à domicile par les Hornets !

On ne donnait pas cher de la peau des Hornets, battus la veille à Golden State, pour ce déplacement à Denver. Pourtant, ce sont bien les coéquipiers de Tidjane Salaün (13 points, 11 rebonds) qui créent la surprise en s’imposant 110-87. Déjà vainqueurs chez les Lakers, les coéquipiers de LaMelo Ball n’ont laissé aucune chance à l’équipe B des Nuggets.

Pas de Christian Braun, ni d’Aaron Gordon dans le cinq des Nuggets, et les Hornets frappent d’entrée. Miles Bridges enfonce Jamal Murray pour marquer au milieu de trois défenseurs, tandis que Brandon Miller et Kon Knueppel frappent de loin, et ça fait déjà 8-2 en deux minutes. On attend une réaction des Nuggets mais elle ne vient pas, et Ball distribue les caviars pour Miller qui donne déjà 13 points d’avance (22-9) à coups de paniers primés. Jamal Murray n’a pas sa superbe dès dernières sorties, et après douze minutes, Charlotte mène 33-18.

La suite confirme la mainmise des Hornets avec Tidjane Salaün qui écrase une claquette dunk puis Brandon Miller s’envole pour le alley-oop (43-23). Tout va trop vite pour les Nuggets, et seul Zeke Nnaji surnage sous le cercle.

C’est bien maigre face à des Hornets qui débordent d’enthousiasme et de courses. A la pause, il y a 26 points d’écart (60-34) et Brandon Miller en est à 4 sur 6 à 3-points. Cela faisait quasiment deux ans que les Hornets n’avaient pas encaissé aussi peu de points sur une mi-temps.

Premier double-double de la saison pour Salaun

Au retour des vestiaires, Jamal Murray apporte un peu de vie chez les Nuggets, mais LaMelo Ball lui répond du tac-au-tac, d’abord sur un dunk tranquille après un ballon volé, puis sur un 3-points (67-38). Moussa Diabate est dans tous les bons coups, et il joue les intimidateurs en défense. Quant à Salaun, il fait preuve d’opportunisme, et il est récompensé par ce dunk à la fin du 3e quart-temps pour passer l’écart à +30 (87-57).

A Denver, David Adelman a compris que c’était plié, et il laisse Murray sur le banc, tandis que Ryan Kalkbrenner fait apprécier ses bonnes mains. A ses côtés, Salaun va chercher son double-double avec un alley-oop. C’est un long garbage time sans grand intérêt, si ce n’est que les Nuggets abandonnent la deuxième place de l’Ouest aux Spurs, et que les Hornets se rapprochent de la 11e place, détenue par les Bucks.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une victoire rare. Les Hornets restaient sur une victoire en dix matches face aux Nuggets, et c’est dire si c’est un exploit pour eux de s’imposer à Denver. Ils venaient aussi de perdre quatre fois en six matches, mais comme à Los Angeles, leur goût pour le jeu rapide et l’adresse du duo Miller-Knueppel peut faire sauter des verrous.

– La pire des soirées. Après quatre victoires d’affilée, les Nuggets subissent leur seconde plus lourde défaite de la saison. Jamais ils n’avaient inscrit aussi peu de points (87) et été aussi maladroits à 3-points (21%). Symboles de leurs difficultés en attaque, leurs 32 points inscrits dans la peinture. Les absences de Jokic, Valanciunas et Gordon sont de trop.

– Miles Bridges grimpe. Sans faire de bruit, Miles Bridges est devenu cette nuit le 3e meilleur marqueur de l’histoire des Hornets, et il dépasse ainsi Gerald Wallace. Devant lui, on trouve Dell Curry et Kemba Walker.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.