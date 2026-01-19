Les Lakers resserrent leur défense pour étouffer les Raptors

Les Lakers abordaient ce match contre les Raptors avec pour objectif de retrouver le goût de la victoire après deux défaites face aux Hornets et aux Blazers où les Californiens avaient, à chaque fois, encaissé plus de 130 points.

Cette défense de Los Angeles met du temps avant de se mettre en place puisque ce sont les Raptors qui dominent dans un premier temps grâce à un Collin Murray-Boyles (11 points, 7 rebonds, 5 passes), très en vue des deux côtés du terrain. Après avoir ouvert le score, le rookie réussit un 2+1 avant de contrer Luka Doncic (25 points, 7 passes) à deux reprises.

Pour ne pas accumuler trop de retard, Los Angeles peut compter sur son meneur, mais les Californiens ne reprennent pas l’avantage à cause de la très bonne entrée en jeu de Sandro Mamukelashvili (20 points, 6 rebonds). L’ailier met douze points en six minutes et Toronto mène 30-23 à la fin de ce premier acte.

La réponse des Lakers intervient dès le début du deuxième quart-temps. Les locaux passent un 13-1 au cours duquel LeBron James (24 points, 4 rebonds, 7 passes) donne l’avantage à son équipe. Los Angeles creuse ensuite l’écart pour prendre neuf longueurs d’avance derrière un Deandre Ayton (25 points, 13 rebonds, 10/10 au tir) nourri à coups d’alley-oop (45-36).

Pour revenir, Toronto passe un 9-0 et finit par reprendre l’avantage grâce à un panier primé de Brandon Ingram (19 points, 6 rebonds, 7 passes). Avant de rejoindre les vestiaires, Luka Doncic répond à un “floater” d’Immanuel Quickley pour permettre aux Lakers d’être devant à la pause (55-54).

Une fin de match à sens unique

Le troisième quart-temps repart sur les mêmes bases que le second. Les Lakers prennent sept points d’avance, mais Toronto revient à égalité. Toutefois, après avoir multiplié les paniers dans la raquette, les hommes de JJ Redick brillent à 3-points et décochent trois flèches de loin pour creuser un nouvel écart. Dans le dernier acte, LeBron James réussit un tir à mi-distance pour donner onze points d’avance à Los Angeles (91-80).

De leur côté, les Raptors n’arrivent pas à revenir dans la partie tandis que Deandre Ayton scelle la victoire des Californiens. Le pivot enchaîne quatre lancers-francs de suite et réussit son dixième tir de la soirée en autant de tentatives. Ainsi, les Lakers s’imposent 110-93. Un succès important qui permet à l’équipe de JJ Redick de retrouver quelques couleurs après avoir perdu cinq de ses six derniers matchs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un meilleur visage pour les Lakers. Depuis quatre matchs, Los Angeles ne cessait de subir des cartons offensifs, mais face aux Raptors, les Californiens ont enfin resserré leur défense. Malgré un début de match compliqué, les hommes de JJ Redick sont peu à peu montés en puissance au fil des minutes. Le quatrième quart-temps est le symbole de ce match réussi défensivement puisque Toronto n’a inscrit que 13 points dans une soirée où les Canadiens n’ont tiré qu’à 22 % derrière l’arc. Après avoir encaissé plus de 126 points lors de ses quatre dernières sorties, Los Angeles n’en a concédé que 93 face aux Raptors.

– Deandre Ayton noté 10/10. Ce succès des Lakers n’est pas à mettre uniquement sur le compte de leur bonne défense puisque Deandre Ayton a réalisé un match parfait. Le pivot a été parfaitement trouvé par ses coéquipiers notamment dans le deuxième quart-temps où il a reçu trois “alley-oop”, mais l’ancien de Phoenix a aussi été décisif en fin de rencontre. Pendant que les Raptors ne cessaient de se casser les dents sur la défense de Los Angeles, le numéro 1 de la Draft 2018 a continué d’être intraitable de l’autre côté du terrain. Deandre Ayton met quatre lancers-francs consécutifs et un dernier tir dans la raquette pour plier le match. L’intérieur finit la soirée 25 points, 13 rebonds et un parfait 10/10 au tir.

– Les Raptors n’avaient plus d’essence. Malgré une belle entame de match, Toronto a rapidement été devancé par Los Angeles. Pour revenir, les Canadiens n’ont cessé de multiplier les “runs” tout au long de la partie, mais ils n’avaient pas l’énergie pour en réussir un dernier dans le quatrième quart-temps. Les coéquipiers de Scottie Barnes sont passés à côté de leur fin de match à l’image de cette séquence de six minutes pour ouvrir le dernier acte où ils n’ont inscrit que cinq points.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.