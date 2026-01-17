Matchs
Stats & Highlights | Le quatre à la suite pour les Kings du revenant Domantas Sabonis

Ça va mieux pour les Pacers, qui gagnent un quatrième match sur leurs cinq dernières sorties, et pour les Kings, qui s’imposent pour la quatrième fois de suite. Pour fêter le retour de Domantas Sabonis.

Domantas Sabonis et les KingsQuatrième victoire en cinq matchs pour les Pacers, qui laissent la dernière place de la NBA à leurs adversaires du soir, les Pelicans. Derrière le record en carrière de leur pivot, Jay Huff, auteur de 29 points et 9 rebonds.

Les Nets ont dominé tout le match face aux Bulls pour mettre fin à leur série de cinq défaites consécutive. Sauf qu’ils ont bien failli gâcher leur avance de 20 points dans le dernier quart-temps, Tre Jones faisant même passer Chicago devant dans les dernières secondes. Avant que Michael Porter Jr. (26 points) ne sauve la situation !

De retour en sortie de banc, Domantas Sabonis (13 points, 6 rebonds, 5 passes) a de son côté aidé les Kings à remporter un quatrième succès de suite face aux Wizards d’Alex Sarr (19 points). Toujours titulaire pour Sacramento, Maxime Raynaud termine de son côté la rencontre avec 4 points, 8 rebonds et 5 passes.

Philadelphie – Cleveland
Toronto – LA Clippers
Houston – Minnesota

Indiana – New Orleans : 127-119

Indiana Pacers / 127 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jay Huff 29 13/17 3/6 0/0 3 6 9 1 3 2 0 2 13 29 39
Pascal Siakam 34 11/22 4/8 1/2 0 6 6 5 2 0 1 1 11 27 26
Andrew Nembhard 33 7/13 2/6 3/3 0 3 3 10 2 0 3 0 9 19 23
Aaron Nesmith 33 5/13 2/8 0/1 1 3 4 1 4 1 0 0 -4 12 9
Johnny Furphy 29 3/8 1/4 0/0 1 3 4 2 2 1 1 1 6 7 9
Quenton Jackson 11 5/7 0/1 2/2 1 1 2 1 2 1 1 0 8 12 13
T.J. McConnell 16 4/8 0/1 0/0 0 2 2 9 1 0 1 0 1 8 14
Jarace Walker 21 2/5 2/5 0/0 0 1 1 3 4 0 0 1 2 6 8
Ben Sheppard 15 1/4 1/4 1/2 2 1 3 2 1 0 0 0 -1 4 5
Tony Bradley 19 1/4 0/0 1/2 5 4 9 3 1 0 0 2 -5 3 13
Total 52/101 15/43 8/12 13 30 43 37 22 5 7 7 127
New Orleans Pelicans / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Zion Williamson 33 10/12 0/0 7/10 0 6 6 7 3 1 3 0 3 27 33
Trey Murphy III 38 7/21 5/14 3/4 1 3 4 5 3 1 1 1 1 22 17
Saddiq Bey 32 6/10 2/3 6/8 0 4 4 1 3 0 0 0 0 20 19
Jeremiah Fears 31 5/9 2/4 4/4 0 6 6 5 2 2 0 0 8 16 25
Derik Queen 28 5/11 0/0 4/4 4 8 12 3 1 0 1 0 -2 14 22
Jordan Poole 17 4/7 3/4 0/0 0 2 2 1 1 0 1 0 -14 11 10
Bryce McGowens 16 2/3 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -10 4 4
Karlo Matkovic 15 1/4 1/2 0/0 0 2 2 0 1 0 0 0 -11 3 2
Yves Missi 20 1/3 0/1 0/0 3 0 3 0 1 0 2 3 -6 2 4
Jordan Hawkins 10 0/2 0/2 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 -9 0 0
Total 41/82 13/31 24/30 8 34 42 22 16 4 8 4 119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BRO112
CHI109
IND127
NOR119
PHI115
CLE117
TOR117
LAC121
HOU110
MIN105
SAC128
WAS115

Brooklyn – Chicago : 112-109

Brooklyn Nets / 112 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Michael Porter Jr. 32 9/17 5/10 3/3 1 6 7 1 1 1 3 0 4 26 24
Noah Clowney 28 7/17 4/7 5/6 0 11 11 1 3 1 3 0 8 23 22
Nicolas Claxton 29 3/5 0/0 1/2 5 9 14 5 2 1 3 2 7 7 23
Egor Demin 19 1/4 1/4 2/2 0 0 0 2 0 0 1 1 11 5 4
Drake Powell 24 1/7 1/4 0/0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 3 0
Day'Ron Sharpe 19 6/8 0/0 2/2 1 5 6 3 2 0 0 0 -4 14 21
Danny Wolf 19 5/8 3/4 0/0 3 1 4 4 2 1 0 1 -5 13 20
Nolan Traoré 28 2/7 2/4 2/2 0 2 2 7 4 1 2 0 -12 8 11
Cam Thomas 25 3/13 2/5 0/0 0 1 1 4 3 0 1 0 4 8 2
Terance Mann 17 2/5 1/2 0/0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 5 5
Total 39/91 19/40 15/17 11 36 47 30 17 7 14 4 112
Chicago Bulls / 109 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Nikola Vucevic 33 9/14 1/3 0/0 0 6 6 6 1 0 1 2 8 19 27
Coby White 33 7/15 2/7 1/3 0 4 4 4 2 2 3 0 -5 17 14
Matas Buzelis 32 4/15 2/7 5/6 2 4 6 3 2 1 0 4 7 15 17
Tre Jones 30 5/9 1/1 0/0 0 5 5 5 4 2 1 0 -6 11 18
Isaac Okoro 32 2/3 0/1 2/2 0 2 2 5 2 3 0 0 0 6 15
Ayo Dosunmu 20 7/13 0/2 4/5 1 0 1 1 1 1 0 0 0 18 14
Jalen Smith 35 4/11 4/10 2/2 1 12 13 4 0 1 1 4 -5 14 28
Patrick Williams 12 2/3 1/2 2/2 0 3 3 1 0 0 0 0 0 7 10
Kevin Huerter 10 1/3 0/2 0/0 0 1 1 0 2 0 1 0 -12 2 0
Dalen Terry 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
Total 41/86 11/35 16/20 4 37 41 29 14 10 7 10 109

Sacramento – Washington : 128-125

Sacramento Kings / 128 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Russell Westbrook 31 9/14 6/9 2/2 1 1 2 6 2 1 4 0 0 26 26
DeMar DeRozan 33 6/13 1/2 4/5 1 2 3 4 4 1 2 0 -7 17 15
Precious Achiuwa 27 7/8 1/2 1/2 4 2 6 1 0 0 1 2 -2 16 22
Zach LaVine 32 6/12 3/6 1/2 0 2 2 3 3 1 0 2 10 16 17
Maxime Raynaud 22 2/5 0/0 0/2 2 6 8 5 1 1 1 0 -7 4 12
Dennis Schroder 20 4/6 2/3 5/8 0 1 1 5 1 0 2 0 12 15 14
Domantas Sabonis 21 5/6 0/1 3/5 0 6 6 5 2 1 3 1 14 13 20
Nique Clifford 19 3/6 2/4 1/2 2 5 7 3 1 0 1 0 19 9 14
Dylan Cardwell 19 4/5 0/0 0/0 2 6 8 1 5 0 1 0 23 8 15
Malik Monk 16 1/6 0/4 2/2 0 2 2 3 0 0 3 0 3 4 1
Total 47/81 15/31 19/30 12 33 45 36 19 5 18 5 128
Washington Wizards / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Alexandre Sarr 28 8/12 0/0 3/4 1 3 4 3 0 0 2 1 -5 19 20
Tre Johnson 30 7/17 4/8 0/0 0 2 2 4 0 3 1 1 -1 18 17
KyShawn George 24 6/12 0/4 3/3 2 6 8 3 4 0 0 0 -12 15 20
Justin Champagnie 27 7/11 1/3 0/0 2 5 7 2 4 0 0 0 -12 15 20
Carlton Carrington 39 3/4 3/4 2/2 0 2 2 9 3 1 3 0 2 11 19
Malaki Branham 13 6/9 1/2 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 11 13 12
Marvin Bagley III 19 1/5 0/1 6/8 1 3 4 0 4 1 0 0 -8 8 7
Will Riley 22 2/8 2/7 0/0 0 1 1 2 3 0 2 0 -18 6 1
Jamir Watkins 26 2/5 0/2 2/4 0 2 2 0 3 2 2 0 0 6 3
AJ Johnson 11 2/6 0/2 0/0 1 2 3 0 1 1 1 0 -22 4 3
Anthony Gill 1 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Total 44/90 11/34 16/21 7 27 34 23 22 9 11 2 115

Par la rédaction
