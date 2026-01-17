Ça va mieux pour les Pacers, qui gagnent un quatrième match sur leurs cinq dernières sorties, et pour les Kings, qui s’imposent pour la quatrième fois de suite. Pour fêter le retour de Domantas Sabonis.
Quatrième victoire en cinq matchs pour les Pacers, qui laissent la dernière place de la NBA à leurs adversaires du soir, les Pelicans. Derrière le record en carrière de leur pivot, Jay Huff, auteur de 29 points et 9 rebonds.
Les Nets ont dominé tout le match face aux Bulls pour mettre fin à leur série de cinq défaites consécutive. Sauf qu’ils ont bien failli gâcher leur avance de 20 points dans le dernier quart-temps, Tre Jones faisant même passer Chicago devant dans les dernières secondes. Avant que Michael Porter Jr. (26 points) ne sauve la situation !
De retour en sortie de banc, Domantas Sabonis (13 points, 6 rebonds, 5 passes) a de son côté aidé les Kings à remporter un quatrième succès de suite face aux Wizards d’Alex Sarr (19 points). Toujours titulaire pour Sacramento, Maxime Raynaud termine de son côté la rencontre avec 4 points, 8 rebonds et 5 passes.
Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.
