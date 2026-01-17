Quatrième victoire en cinq matchs pour les Pacers, qui laissent la dernière place de la NBA à leurs adversaires du soir, les Pelicans. Derrière le record en carrière de leur pivot, Jay Huff, auteur de 29 points et 9 rebonds.

Les Nets ont dominé tout le match face aux Bulls pour mettre fin à leur série de cinq défaites consécutive. Sauf qu’ils ont bien failli gâcher leur avance de 20 points dans le dernier quart-temps, Tre Jones faisant même passer Chicago devant dans les dernières secondes. Avant que Michael Porter Jr. (26 points) ne sauve la situation !

De retour en sortie de banc, Domantas Sabonis (13 points, 6 rebonds, 5 passes) a de son côté aidé les Kings à remporter un quatrième succès de suite face aux Wizards d’Alex Sarr (19 points). Toujours titulaire pour Sacramento, Maxime Raynaud termine de son côté la rencontre avec 4 points, 8 rebonds et 5 passes.

Indiana – New Orleans : 127-119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BRO 112 CHI 109 IND 127 NOR 119 PHI 115 CLE 117 TOR 117 LAC 121 HOU 110 MIN 105 SAC 128 WAS 115

Brooklyn – Chicago : 112-109

Sacramento – Washington : 128-125

