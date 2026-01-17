Matchs
NBA
Matchs
NBA

Sur le fil, les Cavaliers doublent la mise à Philadelphie

Publié le 17/01/2026 à 6:08 Twitter Facebook

Grâce à un « game-winner » d’Evan Mobley dans les dernières secondes, les Cavaliers s’offrent les Sixers pour la deuxième fois en deux jours (117-115).

Ils auront couru après le score pendant presque tout le match, comptant même jusqu’à 11 points de retard en début de quatrième quart-temps, mais les Cavaliers auront fini par trouver un moyen de dominer les Sixers (117-115). Pour la deuxième fois en deux jours et pour la troisième fois de la saison.

Si Evan Mobley est l’auteur du panier de la victoire, à 4.8 secondes de la fin, le héros de la soirée se nomme pourtant Jaylon Tyson, auteur de la meilleure performance de sa carrière en Pennsylvanie : 39 points (en 38 minutes) et à 13 sur 17 shoot (dont 7 sur 9 à 3-points) ! Avec, aussi, une passe décisive de toute beauté pour le « game winner » du DPOY 2025.

Avant ça, c’est Philadelphie qui avait fait le nécessaire pour se relancer de sa défaite de mercredi, grâce à une bonne efficacité sur les balles perdues adverses et un Joel Embiid (33 points en 33 minutes) incontrôlable à l’intérieur, comme à l’ancienne.

En face, Donovan Mitchell, complet (13 points, 12 passes, 9 rebonds) mais maladroit (4 sur 13, 6 pertes de balle), n’était pas dans un grand soir, laissant forcément Cleveland en difficulté, d’autant que Darius Garland – touché au pied – manquait à l’appel.

Mais la force de caractère des Cavaliers aura fait la différence et de leur « comeback » du dernier acte, on retiendra leur 13-4 pour d’abord égaliser à 102 partout. Ainsi que leur 10-2, embelli par le « poster » de De’Andre Hunter sur Joel Embiid, pour reprendre les commandes (112-111) pour la première fois depuis le second quart-temps. Alors que les Sixers venaient de réagir avec un 7-0.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Jaylon Tyson sort le match de sa vie. En l’absence de Darius Garland, Jaylon Tyson devait en faire davantage et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne s’est pas raté. Explosant son ancien record de points (31) et guidant les Cavaliers durant toute la soirée avec son adresse extérieure, quand ils subissaient la loi de Joel Embiid et accumulaient les maladresses ballon en main. Un match plein de la part du « sophomore », qui ne s’arrête plus de progresser au fil des semaines, et qui s’est carrément permis de se montrer décisif sur la dernière action, avec un délicieux caviar pour Evan Mobley.

Le craquage de Philadelphie. Encore à -11 à neuf minutes de la fin, les Sixers semblaient se diriger tout droit vers un succès logique et maîtrisé, deux jours après leur revers contre ces mêmes Cavs. Sauf que les choses ont commencé à mal tourner à cause d’un premier 13-4, nourri par la réussite à 3-points de leurs adversaires, puis par un second 10-2, alimenté par l’adresse de Jaylon Tyson. On aurait pu croire que le 7-0 initié par Joel Embiid et Tyrese Maxey suffirait à repousser les Cavaliers, sauf que cela n’a finalement servi à rien.

Philadelphia 76ers / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Joel Embiid 33 10/22 2/3 11/12 3 2 5 3 0 0 1 1 9 33 28
Tyrese Maxey 39 9/24 2/9 2/2 1 4 5 9 1 5 2 2 -4 22 26
Paul George 30 6/12 2/6 0/0 0 4 4 5 1 2 1 0 9 14 18
VJ Edgecombe 35 4/5 2/2 0/0 1 3 4 4 4 0 3 1 -6 10 15
Dominick Barlow 17 1/3 0/0 0/0 2 0 2 0 0 3 0 1 4 2 6
Quentin Grimes 31 5/12 2/7 2/3 0 7 7 4 3 0 0 0 -4 14 17
Kelly Oubre Jr. 26 4/7 2/5 2/2 2 0 2 1 3 1 1 0 -7 12 12
Adem Bona 15 2/3 0/0 0/0 2 2 4 0 2 0 1 3 -11 4 9
Trendon Watford 10 2/2 0/0 0/0 2 0 2 2 1 0 1 0 5 4 7
Jabari Walker 4 0/2 0/1 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 -5 0 0
Total 43/92 12/33 17/19 13 24 37 28 15 11 10 8 115
Cleveland Cavaliers / 117 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jaylon Tyson 38 13/17 7/9 6/6 1 4 5 4 1 0 4 0 4 39 40
Evan Mobley 36 6/12 1/5 2/4 3 2 5 4 1 1 4 4 -12 15 17
Donovan Mitchell 39 4/13 4/7 1/2 1 8 9 12 1 1 6 0 -2 13 19
Jarrett Allen 33 4/6 0/0 2/2 2 5 7 1 4 1 2 0 5 10 15
Craig Porter 22 1/5 0/0 0/2 2 1 3 11 0 0 1 0 12 2 9
De'Andre Hunter 31 7/13 2/5 0/0 0 3 3 4 3 1 1 1 12 16 18
Tyrese Proctor 11 5/8 3/5 0/0 0 2 2 1 1 2 0 0 -1 13 15
Nae'Qwan Tomlin 18 4/8 0/1 1/1 1 4 5 0 4 0 0 0 -7 9 10
Lonzo Ball 12 0/3 0/2 0/0 0 3 3 1 0 1 0 0 -1 0 2
Total 44/85 17/34 12/17 10 32 42 38 15 7 18 5 117

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BRO112
CHI109
IND127
NOR119
PHI115
CLE117
TOR117
LAC121
HOU110
MIN105
SAC128
WAS115

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Florian Benfaid
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Cleveland Cavaliers en 1 clic

Philadelphia 76ers en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes