Sur le fil, les Cavaliers doublent la mise à Philadelphie

Ils auront couru après le score pendant presque tout le match, comptant même jusqu’à 11 points de retard en début de quatrième quart-temps, mais les Cavaliers auront fini par trouver un moyen de dominer les Sixers (117-115). Pour la deuxième fois en deux jours et pour la troisième fois de la saison.

Si Evan Mobley est l’auteur du panier de la victoire, à 4.8 secondes de la fin, le héros de la soirée se nomme pourtant Jaylon Tyson, auteur de la meilleure performance de sa carrière en Pennsylvanie : 39 points (en 38 minutes) et à 13 sur 17 shoot (dont 7 sur 9 à 3-points) ! Avec, aussi, une passe décisive de toute beauté pour le « game winner » du DPOY 2025.

Avant ça, c’est Philadelphie qui avait fait le nécessaire pour se relancer de sa défaite de mercredi, grâce à une bonne efficacité sur les balles perdues adverses et un Joel Embiid (33 points en 33 minutes) incontrôlable à l’intérieur, comme à l’ancienne.

En face, Donovan Mitchell, complet (13 points, 12 passes, 9 rebonds) mais maladroit (4 sur 13, 6 pertes de balle), n’était pas dans un grand soir, laissant forcément Cleveland en difficulté, d’autant que Darius Garland – touché au pied – manquait à l’appel.

Mais la force de caractère des Cavaliers aura fait la différence et de leur « comeback » du dernier acte, on retiendra leur 13-4 pour d’abord égaliser à 102 partout. Ainsi que leur 10-2, embelli par le « poster » de De’Andre Hunter sur Joel Embiid, pour reprendre les commandes (112-111) pour la première fois depuis le second quart-temps. Alors que les Sixers venaient de réagir avec un 7-0.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jaylon Tyson sort le match de sa vie. En l’absence de Darius Garland, Jaylon Tyson devait en faire davantage et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne s’est pas raté. Explosant son ancien record de points (31) et guidant les Cavaliers durant toute la soirée avec son adresse extérieure, quand ils subissaient la loi de Joel Embiid et accumulaient les maladresses ballon en main. Un match plein de la part du « sophomore », qui ne s’arrête plus de progresser au fil des semaines, et qui s’est carrément permis de se montrer décisif sur la dernière action, avec un délicieux caviar pour Evan Mobley.

– Le craquage de Philadelphie. Encore à -11 à neuf minutes de la fin, les Sixers semblaient se diriger tout droit vers un succès logique et maîtrisé, deux jours après leur revers contre ces mêmes Cavs. Sauf que les choses ont commencé à mal tourner à cause d’un premier 13-4, nourri par la réussite à 3-points de leurs adversaires, puis par un second 10-2, alimenté par l’adresse de Jaylon Tyson. On aurait pu croire que le 7-0 initié par Joel Embiid et Tyrese Maxey suffirait à repousser les Cavaliers, sauf que cela n’a finalement servi à rien.

