Kevin Durant et les Rockets font sauter le verrou face aux Wolves

Anthony Edwards toujours absent, les Wolves font parler leur défense dans ce début de rencontre. Les Rockets ne trouvent la cible que sur des actions individuelles d’Alperen Sengun ou Kevin Durant. Mais clairement, et surtout après un 10-0, ce sont bien les troupes de Chris Finch qui donnent le ton des premières minutes.

Puis Reed Sheppard frappe trois fois de suite à 3-pts et Amen Thompson ajoute un panier primé. Cela permet de recoller au score et ça fait du bien à une équipe affreusement maladroite depuis quelques matches (29-34).

Malheureusement, la dynamique de cette fin de quart-temps s’évanouit : il faut quatre minutes aux Rockets pour inscrire un simple panier dans le deuxième. Heureusement, Kevin Durant est là pour marquer des points et être plus fort que la défense de Minnesota. Houston, encore une fois, termine bien, avec un 8-1 avant la pause (53-55).

Cette fois, les Texans gardent le vent dans le dos et le troisième quart-temps se transforme en échange de paniers. Avec deux leaders : Julius Randle d’un côté, Alperen Sengun de l’autre (81-82).

Comme les hommes d’Ime Udoka commencent très bien le dernier acte, le public se met dedans et s’enthousiasme des ballons volés et des courses en attaque. Houston frappe avec un 12-3 et prend les commandes. Les Wolves résistent mais sont petit à petit plombés par des erreurs. Rudy Gobert, impeccable en défense, rate trop de lancers-francs quand Julius Randle perd un ballon précieux en fonçant tête baissée dans la défense de Houston. Le dernier virage est mieux négocié par les locaux qui s’imposent 110-105, à l’issue d’un match très intéressant.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La vie est plus belle avec Kevin Durant. Il n’est pas le seul à avoir réalisé une bonne performance puisque Alperen Sengun a compilé 25 points et 14 rebonds, mais l’ailier de Houston a réussi des tirs difficiles, donc à rendre la vie de Houston plus facile. Le vétéran signe son record de saison avec 39 points à 11/18 au shoot.

– L’adresse à 3-pts des Rockets. Avec 12/28 derrière l’arc, soit 43% de réussite, les Texans ont réussi une performance correcte dans cet exercice. Alors que ce n’était pas le cas depuis plusieurs rencontres où il était d’une maladresse historique. Forcément, retrouver de l’adresse, ça aide à gagner les matches.

– Les petites erreurs des Wolves. Pendant une majorité de la rencontre, les coéquipiers d’Anthony Edwards, qui était en tenue civile sur le banc, ont fait le match parfait ou presque pour s’imposer. Sauf qu’à la fin, les coutures ont cédé, avec beaucoup de fautes, des lancers-francs ratés, notamment Rudy Gobert, qui termine à 2/10 sur la ligne… Sans oublier quelques ballons perdus ou des tirs difficiles. Le déchet a pris trop de place dans les dernières minutes pour que Minnesota ne valide un succès qui n’aurait pas été immérité, loin de là.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.