Sans Kawhi Leonard, les Clippers retrouvent le Top 10 à Toronto

Sans Kawhi Leonard, les Clippers se rendaient à Toronto pour y défier les Raptors. Un match important pour Los Angeles puisqu’en cas de victoire, les hommes de Tyronn Lue intégreraient le Top 10 de l’Ouest.

Rapidement, Toronto prend pourtant le contrôle de ce match. Les Canadiens profitent de leur vivacité pour enchaîner les contre-attaques et comptent 14 points d’avance après un tir primé de Brandon Ingram (19 points, 6 rebonds) en transition (18-4).

Après douze minutes de jeu, Toronto mène 32-24. Pour débuter le deuxième acte, Tyronn Lue ouvre sa rotation. L’occasion de voir TyTy Washington Jr. qui se montre avec un panier à 3-points. Quelques minutes plus tard, Ivica Zubac (16 points, 14 rebonds) capte un rebond offensif et remet le ballon dans le cercle pour ramener les Clippers à trois longueurs (46-43).

Cependant, les Clippers ne recollent pas davantage au score sur cette première période. Cam Christie se casse les dents sur la défense de Collin Murray-Boyles et, dans la foulée, le rookie prend le meilleur sur Yanic Konan-Niederhauser. Avant de rejoindre les vestiaires, Jamal Shead trouve Scottie Barnes (24 points, 7 rebonds, 6 passes) et Toronto mène 61-52.

Les Voiliers se remettent à flot

Sauf qu’après la pause, la tendance s’inverse. Les Clippers passent un 14-2 au cours duquel Jordan Miller (19 points, 8/11 au tir, 3/5 à 3-points) décoche une flèche à longue distance tandis que Kobe Sanders se charge de donner le premier avantage de la soirée à Los Angeles grâce à deux lancers francs.

Toronto reprend rapidement le contrôle de la partie grâce à Sandro Mamukelashvili tandis que Gradey Dick enchaîne avec deux paniers (89-78). L’arrière profite d’une perte de balle de Yanic Konan-Niederhauser pour finir en contre-attaque et, avant de débuter le dernier acte, Toronto domine 89-78.

Les Clippers démarrent fort ce quatrième quart-temps avec un 11-0 pour revenir à égalité. Quelques instants plus tard, Cam Christie se charge de remettre les siens devant (92-91). Toutefois, Toronto repasse un “run” pour compter à nouveau huit longueurs d’avance alors qu’il reste 3:30 à jouer.

Les Raptors plient en prolongation

Sauf que les locaux connaissent une panne offensive et n’inscrivent plus un panier jusqu’à la fin du temps réglementaire. Los Angeles peut alors compter sur James Harden (31 points, 10 passes) pour égaliser même si le meneur manque le tir de la gagne (109-109).

Le match part alors en prolongation et les Clippers dominent rapidement les débats grâce à une flèche à longue distance de Jordan Miller (116-111). Toronto, de son côté, n’y arrive plus. Personne, à l’exception de Scottie Barnes, n’arrive à rentrer un tir lors de cette période supplémentaire. C’est d’ailleurs le numéro 4 qui ramène les Raptors à un point dans la dernière minute, mais James Harden lui répond aussitôt.

Dans la foulée, Brandon Ingram se manque et les Clippers s’imposent 121-117 pour retrouver le Top 10 de l’Ouest, synonyme de “play-in”.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des Clippers amoindris, mais combatifs. Sans Kawhi Leonard, Derrick Jones Jr. et John Collins pour ne citer qu’eux, Tyronn Lue a dû innover. Dans un premier temps, il a titularisé Nicolas Batum, mais l’entraîneur des Clippers a préféré ensuite compter sur la fougue de la jeunesse pour revenir. Place alors à Jordan Miller qui a confirmé sa bonne forme du moment. L’arrière a joué près de 46 minutes pour 19 points inscrits et a été important en prolongation. Dans la foulée, Cam Christie a pu jouer 20 minutes tandis que TyTy Washington Jr. et Kobe Brown, jusqu’ici utilisés uniquement lors de “garbage time”, ont eu droit à quelques rapides passages au cours du match. Pour porter cette équipe, James Harden et Ivica Zubac ont également répondu présent.

– Dominer, sans gagner. Les Raptors peuvent nourrir de nombreux regrets sur ce match tant ils ont semblé maîtriser leur sujet. Les Canadiens démarrent fort la partie et enchaînent les paniers sur contre-attaque. Pour creuser l’écart, Toronto peut compter sur un Ochai Agbaji, auteur de onze points en première période à 3/4 derrière l’arc. Lorsque les Clippers reviennent dans le troisième quart-temps, Gradey Dick se charge de remettre les Voiliers sous l’eau, mais ça ne suffit pas. Les hommes de Darko Rajakovic ont cédé dans le dernier acte en concédant un 31-20 qui a donné lieu à une prolongation. Une période supplémentaire perdue par les Canadiens.

– Les Clippers retrouvent les places du “play-in”. La bonne opération de la nuit est donc pour Los Angeles. Les Clippers profitent de la défaite des Grizzlies face au Magic survenue la veille pour retrouver le Top 10 de l’Ouest. Alors qu’ils avaient démarré la saison avec un bilan de 6 victoires pour 21 défaites, les hommes de Tyronn Lue ont remporté 12 de leurs 14 derniers matchs et possèdent désormais un bilan de 18 victoires pour 23 défaites.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.