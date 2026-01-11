Stats & Highlights | Les Hornets fêtent le retour de Grant Williams en explosant Utah

Deuxième victoire consécutive des Pacers ! Après avoir mis fin à leur série record de défaites face aux Hornets, les joueurs de Rick Carlisle ont maîtrisé le Heat derrière un Andrew Nembhard à 29 points et 9 passes décisives.

De leur côté, les Hornets se sont justement repris en écrabouillant le Jazz à Utah. Moussa Diabaté (10 points, 10 rebonds) et ses coéquipiers ont ainsi signé le plus gros succès à l’extérieur de l’histoire de la franchise. En tête de 47 points en première mi-temps, ils finissent ce match à sens unique à +55 !

Indiana – Miami : 123-99

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE 146 MIN 134 IND 123 MIA 99 DET 92 LAC 98 BOS 95 SAS 100 CHI 125 DAL 107 UTH 95 CHA 150

Utah – Charlotte : 95-150

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.