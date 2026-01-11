Matchs
Stats & Highlights | Les Hornets fêtent le retour de Grant Williams en explosant Utah

Grant Williams de retour sur les parquets après plus d’un an d’absence, les Hornets ont battu le Jazz de 55 points à Utah. La plus grosse victoire à l’extérieur de l’histoire du club de Charlotte.

Grant Williams et les HornetsDeuxième victoire consécutive des Pacers ! Après avoir mis fin à leur série record de défaites face aux Hornets, les joueurs de Rick Carlisle ont maîtrisé le Heat derrière un Andrew Nembhard à 29 points et 9 passes décisives.

De leur côté, les Hornets se sont justement repris en écrabouillant le Jazz à Utah. Moussa Diabaté (10 points, 10 rebonds) et ses coéquipiers ont ainsi signé le plus gros succès à l’extérieur de l’histoire de la franchise. En tête de 47 points en première mi-temps, ils finissent ce match à sens unique à +55 !

Indiana – Miami : 123-99

Indiana Pacers / 123 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Andrew Nembhard 29 10/16 4/7 5/6 0 6 6 9 0 2 0 0 27 29 39
Micah Potter 16 5/7 4/6 0/0 1 3 4 0 2 0 2 0 16 14 14
Jarace Walker 30 4/8 3/5 2/2 2 7 9 4 2 4 1 1 31 13 26
Aaron Nesmith 27 4/12 1/5 3/4 4 5 9 2 1 0 1 0 16 12 13
T.J. McConnell 17 5/10 2/2 0/0 1 0 1 7 2 1 1 0 7 12 15
Pascal Siakam 26 4/15 0/3 3/4 0 7 7 5 4 1 5 1 9 11 8
Johnny Furphy 21 4/6 2/2 0/0 1 6 7 2 3 0 1 0 2 10 16
Jay Huff 19 4/9 0/4 0/0 0 2 2 2 2 3 2 1 0 8 9
Quenton Jackson 23 2/6 0/2 2/2 1 0 1 1 4 1 2 0 15 6 3
Tony Bradley 4 0/3 0/0 3/4 2 0 2 1 1 0 0 0 -4 3 2
Ben Sheppard 20 1/3 1/2 0/0 0 4 4 3 2 1 0 0 9 3 9
Kam Jones 4 1/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 -4 2 1
Ethan Thompson 4 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 -4 0 1
Total 44/98 17/40 18/22 12 42 54 36 23 13 16 4 123
Miami Heat / 99 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Tyler Herro 32 8/19 1/8 4/4 1 6 7 4 2 1 0 1 -14 21 23
Jaime Jaquez Jr. 25 6/12 0/0 4/6 1 6 7 2 0 1 3 0 -22 16 15
Bam Adebayo 25 5/12 0/2 3/3 2 7 9 2 1 0 2 0 -23 13 15
Andrew Wiggins 20 5/8 0/1 1/1 3 3 6 1 2 0 1 1 -8 11 15
Dru Smith 12 2/2 1/1 3/3 0 1 1 4 2 0 1 1 4 8 13
Keshad Johnson 6 3/5 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 4
Norman Powell 22 2/12 1/7 1/2 0 3 3 1 1 1 4 0 -22 6 -4
Simone Fontecchio 8 2/3 1/1 0/0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 5 6
Nikola Jovic 17 1/6 0/2 2/2 0 1 1 0 0 0 1 0 -12 4 -1
Pelle Larsson 16 0/1 0/1 4/6 0 3 3 0 2 0 1 1 -20 4 4
Myron Gardner 12 1/6 0/4 0/0 3 4 7 0 4 1 0 1 3 2 6
Kel'el Ware 17 1/2 0/0 0/0 1 2 3 0 0 0 1 0 -5 2 3
Davion Mitchell 19 0/1 0/0 1/2 0 2 2 1 2 0 2 0 -7 1 0
Kasparas Jakučionis 9 0/3 0/1 0/0 0 1 1 2 1 0 2 0 2 0 -2
Total 36/92 4/30 23/29 11 40 51 17 18 6 19 5 99

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE146
MIN134
IND123
MIA99
DET92
LAC98
BOS95
SAS100
CHI125
DAL107
UTH95
CHA150

Utah – Charlotte : 95-150

Utah Jazz / 95 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Brice Sensabaugh 30 9/16 3/9 5/6 1 2 3 0 1 0 4 0 -21 26 17
Isaiah Collier 34 8/16 0/2 1/2 0 1 1 9 4 2 1 0 -27 17 19
Cody Williams 33 5/9 1/3 4/5 1 1 2 0 3 0 0 0 -60 15 12
Walter Clayton Jr. 30 4/9 3/7 2/2 0 0 0 4 5 1 2 0 -28 13 11
Taylor Hendricks 29 2/6 0/4 3/4 0 4 4 1 1 0 0 0 -31 7 7
Kyle Anderson 21 3/10 0/1 1/2 2 2 4 2 0 1 1 0 -20 7 5
Keyonte George 23 2/7 0/2 0/0 1 1 2 5 1 1 5 1 -38 4 3
Kyle Filipowski 25 2/10 0/1 0/0 3 7 10 1 5 1 1 1 -24 4 8
Kevin Love 15 1/5 0/2 0/0 3 2 5 0 1 0 1 0 -26 2 2
Total 36/88 7/31 16/21 11 20 31 22 21 6 15 2 95
Charlotte Hornets / 150 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Tre Mann 12 7/10 4/6 2/2 0 1 1 1 2 1 0 0 4 20 20
Brandon Miller 22 7/19 2/9 2/2 1 3 4 4 4 3 3 0 36 18 14
LaMelo Ball 23 5/12 5/11 2/2 0 5 5 5 3 0 5 0 37 17 15
Collin Sexton 18 5/9 2/5 3/4 1 4 5 4 0 0 2 0 17 15 17
Miles Bridges 22 5/6 3/4 2/2 0 7 7 5 1 0 0 0 23 15 26
Josh Green 25 5/10 2/6 1/2 3 1 4 2 2 1 0 0 29 13 14
Ryan Kalkbrenner 24 5/7 0/0 2/2 5 4 9 0 0 0 0 2 17 12 21
Kon Knueppel 18 5/7 2/3 0/0 0 0 0 6 1 3 0 0 21 12 19
Moussa Diabate 24 3/3 0/0 4/7 5 5 10 1 2 0 1 2 38 10 19
Grant Williams 14 3/10 3/10 0/0 4 4 8 0 0 0 0 0 31 9 10
Tidjane Salaun 12 2/6 1/4 0/0 1 4 5 2 1 0 1 0 1 5 7
Sion James 26 1/2 0/1 2/2 1 6 7 5 2 2 0 1 21 4 18
Total 53/101 24/59 20/25 21 44 65 35 18 10 12 5 150

Afficher les actus NBA suivantes