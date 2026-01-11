Les Clippers à l’expérience face à l’équipe C des Pistons

Leurs jambes sans doute un peu lourdes, par rapport au match de la veille à Brooklyn, les Clippers prennent l’eau en première mi-temps (55-41), alors que Cade Cunningham, Jalen Duren, Tobias Harris et Isaiah Stewart manquent pourtant à l’appel dans le camp adverse !

Il faut dire que les Ausar Thompson, Paul Reed et autres Javonte Green ou Daniss Jenkins sont présents sur toutes les lignes de passe, forçant de nombreuses pertes de balle et offrant donc de nombreux points faciles en transition. Les efforts ne sont pas faits côté Californien, James Harden est en pleine galère (1/10 au shoot + 4 ballons perdus) et Duncan Robinson est surtout bouillant de loin (20 points, à 5/6 à 3-points).

Au maximum, les Pistons comptent ainsi jusqu’à 19 points d’avance dans cette première période à sens unique. Sans forcément être à leur meilleur niveau, mais en étant simplement plus appliqués de chaque côté et en jouant dès que possible sur leurs forces.

Pour Los Angeles, une mi-temps de rodage

La pause redonne alors de l’énergie et de la discipline à Los Angeles, qui ouvre son troisième quart-temps par un 10-0 et se retrouve à distance raisonnable de ses hôtes pendant de longues minutes (76-68).

John Collins est dans un grand soir au niveau de l’adresse, James Harden gagne en agressivité et Kawhi Leonard continue d’agir en métronome, tandis que Detroit voit ses pourcentages chuter et ses balles perdues augmenter, à mesure que Duncan Robinson n’est plus servi (un seul tir de toute la mi-temps). Le « momentum » change peu à peu de camp. De bon augure pour le suspense.

D’abord assommés par un 8-0, une nouvelle fois engendré par leur suffisance, les Clippers répondent immédiatement par un 12-0, initié par Kawhi Leonard et articulé autour d’une défense qui force plusieurs pertes de balle. L’écart tombe à une possession et il finit même par disparaître, à trois minutes de la fin (90-90). Malgré toute l’énergie de Paul Reed ou Tolu Smith à l’intérieur.

Quand il faut réussir les actions « clutch », les fameuses « winning plays », les Pistons n’ont pas la chance de pouvoir compter sur Cade Cunningham. En face, Kawhi Leonard et James Harden s’illustrent en défense, d’énièmes balles perdues plombent encore les locaux et les Clippers s’en remettent à des lancers ou des paniers de John Collins et Ivica Zubac pour empocher la victoire (98-92). Avec un « run » de 28-8 pour conclure !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Los Angeles métamorphosé après la pause. En « back-to-back », les Clippers ont d’abord montré le visage qui leur a valu de très mal lancer leur saison, avant de se reprendre en seconde période. À l’image de James Harden, maladroit (4/20) mais plus agressif (10/11 aux lancers), alors que Kawhi Leonard (26 points, 8 rebonds, 4 interceptions) et surtout John Collins (25 points, 7 rebonds, 4 interceptions, 4 contres) ont permis à la défense californienne de se montrer plus étouffante. Pendant que l’attaque se montrait plus efficace à certains moments-clés. Dans le « money time », Ivica Zubac (17 points) s’est ensuite illustré à l’intérieur.

– Detroit s’est (très) bien battu. Les Pistons pourront nourrir des regrets, quand on sait qu’ils ont mené 90% du temps et de 19 points en première mi-temps, en étant encore à +14 en début de quatrième quart-temps. Mais, sans Cade Cunningham, Jalen Duren, Tobias Harris ni Isaiah Stewart, ils ont manqué de solutions offensives, sur la durée. L’exécution est d’ailleurs ce qui leur a fait défaut en seconde période, et plus particulièrement dans le dernier acte, où ils ont commis 12 de leurs 25 pertes de balle. Sans parler de leur 1/14 à 3-points sur la mi-temps. Et dire que leur défense s’est pourtant montrée à la hauteur…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.