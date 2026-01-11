Matchs
Les Mavericks submergés par le collectif des Bulls

NBA – Sept joueurs ont atteint ou dépassé la barre des 13 points côté Bulls dans une large victoire face aux Mavs (125-107) d’un Cooper Flagg maladroit.

coby white bullsAprès trois défaites de suite face à des écuries de leur conférence (Hornets, Celtics, Pistons), les Bulls se remettent dans le bon sens face à une formation de l’Ouest. Les hommes de Billy Donovan n’ont pas eu trop de mal à se débarrasser des Mavs (125-107) rapidement privés de leur coach, Jason Kidd, expulsé.

Pour l’emporter, Chicago a pu compter sur les bonnes sorties des éléments de son « backcourt », Coby White, auteur de 22 points, et Ayo Dosunmu, de 20 points et 8 passes avec un maximum d’efficacité (7/9 aux tirs). Cinq autres joueurs locaux ont atteint ou dépassé la barre des 13 unités.

En face, six joueurs ont atteint ou passé la barre des 10 points, dont 16 unités pour Ryan Nembhard, mais avec une force de frappe moindre. Les Mavs, qui n’ont jamais mené dans cette partie, comptaient 11 points de retard à la pause (55-66). Cet écart a été maintenu jusqu’à l’entame du quatrième quart-temps, où la rencontre a définitivement basculé en faveur des locaux.

Les Bulls ont profité d’un bon passage de Kevin Huerter, auteur d’une bonne passe intérieure vers Matas Buzelis, d’un panier à 3-points en transition, puis d’un « 2+1 » en contre-attaque pour s’échapper un peu plus. Après un nouveau tir manqué par Cooper Flagg, le même Buzelis filait en contre-attaque à toute vitesse pour aller dunker, et poursuivre le 10-0 démarré par son coéquipier.

Chicago comptait ainsi 20 points d’avance (104-84) à neuf minutes de la fin. Sur l’ensemble de cette séquence, les Bulls allaient signer un 21-4 pour écraser un peu plus leurs adversaires (115-88), et ne plus être inquiétés par la suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Jason Kidd voit rouge. Retour au vestiaire après quelques minutes de jeu pour le coach des Mavs. Au milieu du premier quart-temps, le coach a eu un échange musclé avec l’un des arbitres, Scott Foster. Quelques secondes plus tôt, Max Christie avait été sanctionné d’un « goaltending » après avoir contré Ayo Dosunmu, alors que le ballon n’avait pas touché la planche au préalable. Jason Kidd n’a pas apprécié que les arbitres ne lui accordent pas un « challenge » pour revoir l’action litigieuse. Résultat, une double faute technique synonyme d’expulsion.

Les Bulls habitués à une telle répartition des points. Voir quantité d’éléments à 10 points ou plus était notamment beaucoup d’actualité lors du début de saison des Bulls. Cette nuit encore, les responsabilités ont largement été partagées. Tous les membres du cinq (Coby White, Ayo Dosunmu, Matas Buzelis, Nikola Vucevic et Isaac Okoro) ont inscrit au moins 13 points, ainsi que deux éléments du banc (Tre Jones et Kevin Huerter). C’est déjà la 11e fois cette saison que sept joueurs terminent avec au moins 10 points.

Cooper Flagg usé. Deux jours après sa sortie à 26 points face au Jazz, la pépite des Mavs a eu beaucoup plus de mal à s’exprimer dans cette partie, avec seulement 11 points à 4/13 aux tirs. Dans le dernier quart-temps, on a vu plusieurs ballons lui échapper des mains sur des transmissions pas vraiment contestées de coéquipiers.

Chicago Bulls / 125 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Coby White 29 9/15 2/7 2/2 0 4 4 3 3 1 3 0 18 22 21
Ayo Dosunmu 25 7/9 3/4 3/3 1 3 4 8 4 4 3 0 15 20 31
Matas Buzelis 25 7/16 1/7 0/0 1 5 6 2 3 0 1 2 19 15 15
Nikola Vucevic 29 6/11 1/5 2/2 3 9 12 3 2 1 2 2 9 15 26
Isaac Okoro 29 5/9 3/6 0/0 1 3 4 2 1 0 1 1 15 13 15
Tre Jones 28 6/8 1/3 0/0 0 3 3 5 3 0 0 0 4 13 19
Kevin Huerter 24 5/10 2/6 1/1 1 2 3 6 3 3 1 0 22 13 19
Jalen Smith 16 3/11 0/5 1/2 2 7 9 0 0 0 1 2 15 7 8
Patrick Williams 20 1/5 1/2 1/2 1 4 5 1 0 1 1 0 -5 4 5
Jevon Carter 3 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 3 3
Lachlan Olbrich 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 -6 0 2
Julian Phillips 6 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 -4 0 1
Dalen Terry 3 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -6 0 -3
Total 50/97 15/46 10/12 11 41 52 31 20 10 14 7 125
Dallas Mavericks / 107 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Ryan Nembhard 29 5/11 3/6 3/4 0 3 3 6 2 0 2 0 -15 16 16
Naji Marshall 24 4/11 1/4 5/8 0 4 4 3 1 3 0 0 -10 14 14
Jaden Hardy 13 5/8 4/7 0/0 0 1 1 0 1 0 2 0 3 14 10
Cooper Flagg 28 4/13 0/1 3/3 0 1 1 2 2 1 5 1 -14 11 2
Max Christie 27 4/9 2/5 0/0 0 3 3 2 0 0 0 0 -12 10 10
Klay Thompson 20 4/10 2/6 0/0 0 2 2 1 0 0 0 1 -19 10 8
Caleb Martin 20 3/6 0/1 2/5 1 3 4 4 1 1 1 0 -4 8 10
D'Angelo Russell 19 4/10 0/2 0/0 0 2 2 4 0 0 2 0 -3 8 6
Daniel Gafford 25 2/6 0/0 2/3 3 4 7 0 2 0 0 1 -10 6 9
Moussa Cisse 19 2/3 0/0 1/2 4 6 10 0 2 2 1 3 -6 5 17
Miles Kelly 15 2/4 1/3 0/0 0 3 3 1 2 0 1 0 -2 5 6
Dwight Powell 1 0/0 0/0 0/0 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 3
Total 39/91 13/35 16/25 9 33 42 24 13 7 14 6 107

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Samuel Hauraix
