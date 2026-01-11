Les Mavericks submergés par le collectif des Bulls

Après trois défaites de suite face à des écuries de leur conférence (Hornets, Celtics, Pistons), les Bulls se remettent dans le bon sens face à une formation de l’Ouest. Les hommes de Billy Donovan n’ont pas eu trop de mal à se débarrasser des Mavs (125-107) rapidement privés de leur coach, Jason Kidd, expulsé.

Pour l’emporter, Chicago a pu compter sur les bonnes sorties des éléments de son « backcourt », Coby White, auteur de 22 points, et Ayo Dosunmu, de 20 points et 8 passes avec un maximum d’efficacité (7/9 aux tirs). Cinq autres joueurs locaux ont atteint ou dépassé la barre des 13 unités.

En face, six joueurs ont atteint ou passé la barre des 10 points, dont 16 unités pour Ryan Nembhard, mais avec une force de frappe moindre. Les Mavs, qui n’ont jamais mené dans cette partie, comptaient 11 points de retard à la pause (55-66). Cet écart a été maintenu jusqu’à l’entame du quatrième quart-temps, où la rencontre a définitivement basculé en faveur des locaux.

Les Bulls ont profité d’un bon passage de Kevin Huerter, auteur d’une bonne passe intérieure vers Matas Buzelis, d’un panier à 3-points en transition, puis d’un « 2+1 » en contre-attaque pour s’échapper un peu plus. Après un nouveau tir manqué par Cooper Flagg, le même Buzelis filait en contre-attaque à toute vitesse pour aller dunker, et poursuivre le 10-0 démarré par son coéquipier.

Chicago comptait ainsi 20 points d’avance (104-84) à neuf minutes de la fin. Sur l’ensemble de cette séquence, les Bulls allaient signer un 21-4 pour écraser un peu plus leurs adversaires (115-88), et ne plus être inquiétés par la suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jason Kidd voit rouge. Retour au vestiaire après quelques minutes de jeu pour le coach des Mavs. Au milieu du premier quart-temps, le coach a eu un échange musclé avec l’un des arbitres, Scott Foster. Quelques secondes plus tôt, Max Christie avait été sanctionné d’un « goaltending » après avoir contré Ayo Dosunmu, alors que le ballon n’avait pas touché la planche au préalable. Jason Kidd n’a pas apprécié que les arbitres ne lui accordent pas un « challenge » pour revoir l’action litigieuse. Résultat, une double faute technique synonyme d’expulsion.

– Les Bulls habitués à une telle répartition des points. Voir quantité d’éléments à 10 points ou plus était notamment beaucoup d’actualité lors du début de saison des Bulls. Cette nuit encore, les responsabilités ont largement été partagées. Tous les membres du cinq (Coby White, Ayo Dosunmu, Matas Buzelis, Nikola Vucevic et Isaac Okoro) ont inscrit au moins 13 points, ainsi que deux éléments du banc (Tre Jones et Kevin Huerter). C’est déjà la 11e fois cette saison que sept joueurs terminent avec au moins 10 points.

– Cooper Flagg usé. Deux jours après sa sortie à 26 points face au Jazz, la pépite des Mavs a eu beaucoup plus de mal à s’exprimer dans cette partie, avec seulement 11 points à 4/13 aux tirs. Dans le dernier quart-temps, on a vu plusieurs ballons lui échapper des mains sur des transmissions pas vraiment contestées de coéquipiers.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.